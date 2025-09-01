315 punktów na mapie, każdy oznacza śmierć na drodze

Tragiczny wypadek pod Przasnyszem, nie żyją cztery osoby Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na policyjnej mapie wypadków drogowych zaroiło się od czarnych kropek. Każda to śmierć na drodze. W ciągu dwóch miesięcy na polskich drogach doszło do 315 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Tylko podczas ostatniej doby wakacji doszło do pięciu takich zdarzeń.

👮Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 5️⃣ wypadków śmiertelnych

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 3️⃣1️⃣5️⃣.



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze‼️ pic.twitter.com/yR0qcU4vnj — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) September 1, 2025 Rozwiń

Rodzice zginęli, córka trafiła do szpitala

W lipcu do jednego z najtragiczniejszych wypadków doszło na trasie S7 w pobliżu miejscowości Kanigowo (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie skoda wjechała w tył ciężarówki stojącej na pasie awaryjnym. Skodą podróżowały trzy osoby dorosłe i dziecko. Dorośli zginęli na miejscu. 13-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Trójka dorosłych zginęła w wypadku, 13-letnia dziewczynka w szpitalu Źródło: TVN24

Zginęli ojciec i syn, jechali motocyklem

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło również na Wisłostradzie w Warszawie. Kierujący oplem vectra zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz osobowym audi. Motocyklem podróżował ojciec z synem. 12-latek został przetransportowany do szpitala helikopterem LPR. Do szpitala trafił również jego 45-letni ojciec. Ich życia niestety nie udało się uratować.

Rzecznik Meditransu o wypadku na Wisłostradzie

Dwie tragedie jednego dnia

Równie dramatyczne sceny rozegrały się na Śląsku. W lipcu na drodze krajowej numer 86 w Katowicach na jezdni w kierunku Sosnowca doszło do dwóch tragicznych wypadków. Około godziny 15 na ulicy Pszczyńskiej osobowy citroen wypadł z drogi do przydrożnego rowu, uderzył w drzewa i dachował. Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn i kobieta. 35-latka zginęła na miejscu. Mężczyźni zostali zabrani do szpitala

Godzinę później, około 16, na ulicy Bielskiej zderzyło się kilka aut osobowych. Auto marki BMW najechało na tył fiata seicento, ten zaś uderzył w poprzedzający go samochód marki KIA. Uszkodzony został także ford, którego siłą odrzutu wyparła bokiem KIA i w który też uderzył seicento. Fiatem jechały dwie osoby, w tym 29-letnia kobieta, która była w zaawansowanej ciąży. Zarówno ona jak i dziecko zmarli.

W wypadku zginęły cztery osoby

Sierpień przyniósł równie wiele tragicznych wypadków na polskich drogach. Do jednego z najtragiczniejszych doszło w miejscowości Opaleniec, w powiecie przasnyskim (województwo mazowieckie). W wyniku zderzenia cysterny z samochodem osobowym zginęły cztery osoby.

Z kolei w miejscowości Grochowe (Podkarpacie) doszło do zderzenia z udziałem samochodu osobowego i lawety. Kierujący lawetą nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z seatem. Zginęło troje nastolatków. Kierowca lawety był pijany.

Prokuratura o wypadku, w którym zginęło troje nastolatków Źródło: TVN24

Spłonęło auto, trzej chłopcy nie żyją

W Sierczy pod Krakowem rozbił się, a następnie spłonął samochód osobowy. Zginęły trzy osoby. Początkowo nie można było zidentyfikować płci ofiar. Prokuratura przekazała, że to trzej chłopcy w wieku 15 i 16 lat. Samochód, którym się poruszali, miał jechać po wąskiej i pełnej zakrętów drodze z prędkością ponad 100 km/h.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał

Dramatyczne sceny rozegrały się także przy bramkach poboru opłat na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Samochód ciężarowy staranował tam automat biletowy, a następnie przewrócił się na bok i stanął w ogniu. Kierowca zginął.

Tragiczny wypadek również na drodze krajowej numer 10, na trasie Toruń - Bydgoszcz. W Solcu Kujawskim samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zginęły dwie osoby. Był to drugi śmiertelny wypadek na tej drodze tego samego dnia. Rano zginęła jedna osoba.

Dwie osoby zginęły, a jedna jest ranna w wyniku wypadku w miejscowości Wozławki (Warmińsko-Mazurskie). Ofiarami śmiertelnymi byli strażak ochotnik z wozławskiej OSP i jego dwuletnie dziecko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Niemal zupełnie zmiażdżony samochód. Zginęli strażak i jego dziecko

Bus wyrzucony na barierkę, cztery osoby nie żyją

W poniedziałek (25 sierpnia) na drodze ekspresowej S7 w Mierzawie niedaleko Jędrzejowa (Świętokrzyskie) doszło do tragicznego w skutkach wypadku busa marki Renault. Pojazd zderzył się z ciągnikiem służby drogowej, który kosił pobocze. Siła uderzenia była tak duża, że bus został wyrzucony na barierkę obok trasy. Zginęło czterech mężczyzn w wieku od 24 do 51 lat. Najstarszy z nich kierował busem, a trzej pozostali w wieku 24, 44 i 49 lat byli pasażerami. Wszyscy pochodzili z województwa śląskiego. Kierujący ciągnikiem nie odniósł obrażeń.

Zginęli, gdy zmieniali koło

Z kolei w niedzielę (31 sierpnia) na drodze ekspresowej S17 w miejscowości Sieprawice (Lubelskie) zginęło dwóch mężczyzn potrąconych przez ciężarówkę. Je kierowca został zatrzymany. Ofiary to mężczyźni w wieku 28 i 49 lat. Miejsce wymiany opony zostało przez nich poprawnie zabezpieczone trójkątem awaryjnym.

Wypadki w poprzednie wakacje

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2023 roku w wakacje na polskich drogach doszło do 4993 wypadków, w których zginęło 445 osób. W 2024 roku policjanci odnotowali 5161 wypadków drogowych, w których zginęło 415 osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD