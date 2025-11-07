Logo strona główna
RELACJA

Ziobro może trafić do aresztu. Sejm zdecydował

Zbigniew Ziobro
Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24
W odpowiedzi na 26 zarzutów prokuratury Sejm 26 razy zgodził się na uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Na koniec posłowie dali też służbom zielone światło na zatrzymanie i tymczasowy areszt polityka.

Posłowie zdecydowali w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.

Seria głosowań w sprawie Ziobry ruszyła po godzinie 19. Łącznie głosowań było 27 - 26 w sprawie każdego z zarzutów, a na końcu w sprawie wniosku o zatrzymanie i tymczasowy areszt. Sejm najpierw zgodził się na uchylenie immunitetu, a później dał służbom zielone światło na zatrzymanie i tymczasowy areszt polityka.

Premier Donald Tusk komentował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że "nie ma czystszej formy defraudacji niż to co Ziobro i jego ludzie zrobili z tymi pieniędzmi (z Funduszu Sprawiedliwości)". - Nie wyślę oddziałów komandosów do Budapesztu, tak to nie działa. (...) To są procedury, które dotyczą każdego obywatela i każdej obywatelki - podkreślił .

Sam Ziobro przebywa na Węgrzech. Jak twierdzi, tam ma prawo odnieść się do zarzutów, a w Polsce "byłby tego prawa pozbawiony". W pierwszym wywiadzie po głosowaniach, którego udzielił prawicowej telewizji wPolsce24, skupił się na oskarżaniu Tuska i prokuratorów. - To się dla nich źle skończy - groził Ziobro.

W tvn24.pl relacjonujemy przebieg głosowań w Sejmie.

Autorka/Autor: os/lulu, adso

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Zbigniew Ziobro Sejm Fundusz Sprawiedliwości Pegasus
