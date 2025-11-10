Co dzisiaj oznacza "niepodległość"? Tusk wylicza

Tusk: przed Polską jest złota dekada Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek szef rządu Donald Tusk nawiązał na platformie X do zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości.

"Polska demokratyczna i praworządna, silna swoją gospodarką i armią, zakorzeniona w Europie i zachodniej cywilizacji, solidarna z Ukrainą w jej walce z rosyjską agresją, Polska dumna i bezpieczna - to jest dzisiaj nasza NIEPODLEGŁOŚĆ" - napisał.

Polska demokratyczna i praworządna, silna swoją gospodarką i armią, zakorzeniona w Europie i zachodniej cywilizacji, solidarna z Ukrainą w jej walce z rosyjską agresją, Polska dumna i bezpieczna - to jest dzisiaj nasza

NIEPODLEGŁOŚĆ 🇵🇱❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) November 10, 2025 Rozwiń

Obchody 11 listopada. Nawrocki o Marszu Niepodległości: do zobaczenia

We wtorek 11 listopada w całym kraju odbędą się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Rano tego dnia przedstawiciele władz państwowych - z prezydentem Karolem Nawrockim na czele - złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

Potem prezydencka para, a także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wezmą udział we mszy za ojczyznę, która będzie celebrowana w Świątyni Opatrzności Bożej. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe, a ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości. "Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia" - powiedział Nawrocki w filmie opublikowanym w sobotę na X.

Do zobaczenia na Marszu Niepodległości! 🇵🇱 pic.twitter.com/7TvlbZ5VI6 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 8, 2025 Rozwiń

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu w 1918 roku. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku, jednak zniesiono je w 1945 roku i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone.

Obchody przywrócono w 1989 roku na mocy ustawy. Od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD