Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów w Gnieźnie

Na obchodach 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego w Gnieźnie pojawili się prezydent, premier oraz członkowie obu izb parlamentu. W trakcie posiedzenia odczytana zostanie uchwała w sprawie rocznicy koronacji pierwszego króla Polski.

Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów zorganizowano w gnieźnieńskiej hali widowiskowo-sportowej. Głos zabrali między innymi prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przemawiać mają także marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz premier Donald Tusk. W trakcie posiedzenia odczytana zostanie uchwała w sprawie 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Akt o takiej samej treści został przyjęty przez obie izby parlamentu. W uchwale zapisano, że dzięki koronacji Bolesława Chrobrego Polska stała się suwerennym państwem, uznawanym przez inne europejskie kraje, a także stała się liczącym w Europie graczem politycznym.

Duda: europejskie dobro bywało niejeden raz narażone na najcięższe próby

W swoim przemówieniu prezydent stwierdził, że Gniezno jest "kolebką polskiej państwowości". - Staję tu, jako głowa państwa polskiego, aby w imieniu moich rodaków pokłonić się Bolesławowi Chrobremu i Mieszkowi II Lambertowi. Monarchom, którzy w roku Pańskim 1025 jako pierwsi przywdziali koronę niezawisłych władców Królestwa Polskiego - oświadczył.

Jak wyjaśnił, "dzisiaj upamiętniamy symboliczne i formalno-prawne potwierdzenie faktu, że nasz kraj stał się państwem suwerennym i odtąd jako suwerenne respektowanym przez ośrodki władzy cesarskiej i papieskiej oraz pozostałe dwory europejskie".

W trakcie swojego wystąpienia prezydent stwierdził również, że "wspólne europejskie dobro bywało niejeden raz narażone na najcięższe próby, kiedy pod jego hasłem najsilniejsi starali się budować imperialną strukturę podporządkowania sobie słabszych".

Zdaniem Dudy tragiczna historia "naszego kontynentu powinna być przestrogą dla tych, którzy proponują nowe linie podziałów, na przykład na Europę starą i nową albo Europę dwóch prędkości". - Zarówno te podziały, jak i wymuszona sztuczna jedność pod egidą, a w istocie hegemonią wiodących, a więc najpotężniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej, to nic innego jak błąd. To ignorowanie wielowiekowych, pouczających doświadczeń historycznych - stwierdził.

Uroczyste obchody w Gnieźnie

Uroczystości państwowe wpisują się w trwające w Gnieźnie od środy do niedzieli obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta oraz odpust ku czci świętego Wojciecha, głównego patrona Polski, archidiecezji gnieźnieńskiej i Gniezna. Dla Kościoła gnieźnieńskiego to również okazja do świętowania 1025. rocznicy powstania pierwszej na ziemiach polskich archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej. Obchody kościelne rozpoczną się w sobotni wieczór w katedrze gnieźnieńskiej. W niedzielę legat papieski kardynał Kazimierz Nycz odprawi w niej mszę. Podczas eucharystii odczytane zostanie przesłanie papieża Franciszka. Specjalne słowo przygotowane na uroczystości 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta, Franciszek przekazał jeszcze w marcu. Bolesław Chrobry został koronowany w Gnieźnie w 1025 roku, najpewniej w Wielkanoc 18 kwietnia lub w uroczystość świętego Wojciecha 23 kwietnia. Po śmieci Chrobrego, jeszcze w tym samym roku, na króla Polski koronowany został jego syn Mieszko II Lambert.

