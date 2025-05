11-letnia Patrycja odnaleziona Źródło: TVN24

11-letnia Patrycja, która zaginęła we wtorek, została odnaleziona - poinformowała w czwartek rano policja. W związku ze sprawą zatrzymano 24-latka, w którego towarzystwie miała przebywać dziewczynka. W komendzie w Opolu trwają czynności z jego udziałem. Przesłuchana zostanie również nastolatka.

Kluczowe fakty: Nastolatka zaginęła we wtorek. Po wizycie u dziadków nie wróciła do domu.

W środę policja uruchomiła Child Alert. Informację o zaginięciu dziewczynki wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W czwartek rano policja poinformowała o odnalezieniu 11-latki w jednym z mieszkań na Śląsku i odwołaniu alarmu.

W związku ze sprawą zatrzymano 24-letniego mężczyznę.

Przed godziną 6 policja poinformowała, że 11-letnia Patrycja została odnaleziona. Poszukiwania trwały niespełna 30 godzin.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu komisarz Agnieszka Żyłka przekazała TVN24, że dziewczyna o godzinie 5 została odnaleziona cała i zdrowa w jednym z mieszkań na terenie Żor. Teraz jest pod opieką policjantów. Jak relacjonuje reporterka TVN24 Małgorzata Marczok, w komendzie w Opolu trwają już czynności z udziałem 24-latka. Przesłuchana zostanie również nastolatka.

Odnaleziona 11-latka Źródło: KPP Strzelce Opolskie

11-latka zostanie przewieziona do komendy policji w Opolu, gdzie będą prowadzone czynności.

Policjanci wpadli na trop 24-latka już w środę. Mężczyzna o godzinie 22 stawił się w swoim zakładzie pracy.

"24-latek został zatrzymany przez strzeleckich kryminalnych w czwartek (15.05) o godz. 4.00 w jednym z zakładów pracy na terenie województwa śląskiego. Następnie o godz. 5.00 policjanci odnaleźli 11-letnią Patrycję, w jednym z mieszkań w Żorach. Jak wynika ze wstępnych informacji policjantów, życiu i zdrowiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Zatrzymany 24-latek Źródło: KPP Strzelce Opolskie

Wiadomo, że mężczyzna jest właścicielem mieszkania, w którym znaleziono nastolatkę. 24-latek został doprowadzony do strzeleckiej komendy.

"Aktualnie funkcjonariusze wyjaśniają, jak doszło do jego spotkania z 11-latką, od kiedy się znają i co się działo, kiedy dziewczynka była w jego towarzystwie. Zebrany materiał dowodowy zadecyduje o charakterze dalszych czynności z udziałem 24-latka" - podaje policja.

Poszukiwania 11-latki zakończone

We wtorek, 13 maja w nocy do policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 11-letniej Patrycji z Opolszczyzny. W związku z zaginięciem dziewczynki policja uruchomiła w środę Child Alert. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wysłało do odbiorców na terenie całego kraju alert.

Komisarz Żyłka przyznała, że Child Alert "bardzo pomógł w odnalezieniu dziewczynki". - Do policjantów spłynęło dużo informacji - mówiła.

Dodała, że w poszukiwaniach wzięli udział policjanci ze Strzelec Opolskich, Opola, Katowic, Łodzi, a także funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Poszukiwania 11-letniej Patrycji Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Child Alert

Child Alert to system alarmowy, który wspomaga poszukiwania zaginionych lub porwanych dzieci i nastolatków (do 18 lat). Platforma zarządzana jest przez ekspertów z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Zgodę na uruchomienie musi wyrazić prawny opiekun poszukiwanej osoby.

W przypadku podjęcia decyzji o uruchamianiu Child Alertu policja przygotowuje specjalny komunikat, który zawiera podstawowe informacje o zaginionym dziecku i okolicznościach zdarzenia. Komunikat z wizerunkiem dziecka trafia następnie do mediów w Polsce i za granicą. Zostaje też wtedy uruchomiony ogólnopolski numer alarmowy 995, pod którym można przekazywać wszystkie informacje dotyczące zaginionego dziecka.

Poszukiwania zaginionej 11-latki Źródło: Policja

