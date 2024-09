Strzelał do policjantów, grozi mu dożywocie. Twierdzi, że działał w obronie własnej

Do zdarzenia doszło 23 października 2023 roku. Policjanci z Opola otrzymali polecenie doprowadzenia do aresztu za uchylanie się od kary więzienia mieszkającego w Sowinie Krzysztofa M. Ten jednak na widok policjantów wyciągnął pistolet i zaczął grozić nim funkcjonariuszom.

Negocjatorzy i oddział szturmowy

Na miejsce wezwano negocjatorów i odział szturmowy wyposażony w sprzęt antyterrorystyczny. Po bezowocnych rozmowach mających na celu przekonanie mężczyzny do poddania się, do akcji wkroczyli uzbrojeni policjanci. Po wejściu do budynku trzech funkcjonariuszy, Krzysztof M. oddał w ich kierunku co najmniej trzy strzały z pistoletu. Jeden z pocisków trafił w tarczę balistyczną, którą trzymał policjant. Krzysztof M. został obezwładniony przy pomocy paralizatora. W pomieszczeniach budynku zajmowanego przez podejrzanego znaleziono ponad pół kilograma marihuany oraz uprawę konopi innych niż włókniste.