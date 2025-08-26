Z portfela zniknęły pieniądze i karta. Kradzież w markecie

Do zdarzenia doszło w jednym z prudnickich marketów.
"Pokrzywdzony zgłosił, że z jego portfela zniknęło około tysiąc złotych oraz karta bankomatowa. Bulwersujący w tej sytuacji był fakt, że ofiarą kradzieży okazała się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim" - informuje prudnicka policja.
Złodziejka w rękach policji
Policjanci między innymi rozpytali świadków i zabezpieczyli monitoring.
- Na nagraniu widać, że kobieta podchodząca do wózka inwalidzkiego posługuje się balkonikiem. Jest również osobą z niepełnosprawnością - doprecyzowuje w rozmowie z tvn24.pl aspirant Monika Łyko z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.
Policjanci chcieli jak najszybciej namierzyć kobietę podejrzewaną o kradzież.
Zgromadzone dowody i informacje pozwoliły zatrzymać ją w miejscu zamieszkania.
Mieszkanka Prudnika usłyszała zarzuty kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi jej do pięciu lat więzienia.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Prudnicka policja