Śmigłowiec LPR wylądował w centrum miasta, pilot pobrał bilet z parkomatu

W środę zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został zadysponowany do Prudnika, gdzie przez okno z pierwszego piętra kamienicy wypadło 15-miesięczne dziecko. Dziecko ostatecznie do szpitala trafiło karetką pogotowia, ale w międzyczasie medycy z LPR i ich maszyna oczekiwali na dyspozycje.

Śmigłowiec czekał w strefie płatnego parkowania, pilot pobrał bilet

Jak opisuje portal terazprudnik.pl, maszyna zatrzymała się na skwerze przy placu Zamkowym. A ten znajduje się w obrębie strefy płatnego parkowania. Pilot pobrał więc z parkomatu bilet i - co widać na zdjęciu opublikowanym na Facebooku przez LPR - umieścił go za szybą maszyny. "Praca pilotów HEMS (Zespołu Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego - red.) to przykład profesjonalizmu i działania zgodnie z literą prawa" - podkreśliło Lotnicze Pogotowie Ratunkowe we wpisie w mediach społecznościowych.

Praca pilotów #HEMS to przykład profesjonalizmu i działania zgodnie z literą prawa 😉😎 📸 Michał Smaga #learjet75 #LPR... Posted by Lotnicze Pogotowie Ratunkowe on Wednesday, July 9, 2025 Rozwiń

