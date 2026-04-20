Stracił panowanie nad autem, dachował i uderzył w budynek
Do zdarzenia doszło około 1 w nocy w miejscowości Podkamień w powiecie nyskim.
- 19-letni kierujący BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, dachował i uderzył w budynek. Ten budynek nie był zamieszkały - przekazała młodszy aspirant Janina Kędzierska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
19-latek był trzeźwy. Został ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.
OGLĄDAJ: Konferencja Tuska i Macrona. Oglądaj w TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Nysa