Opole Źródło: Google Earth

Do zatrzymania mężczyzny doszło 21 lutego.

Według ustaleń prokuratury, na początku lutego miał on skontaktować się z małoletnią dziewczynką przez internet, wcześniej wymuszając na niej przy użyciu gróźb przekazanie numeru telefonu. Analiza wiadomości oraz okoliczności kontaktu wskazywała, że działania te mogły mieć podłoże o charakterze przestępczym.

Szybko okazało się, że wobec zatrzymanego toczy się inne postępowanie, w którym zarzucono mu popełnienie przestępstw przeciwko mieniu. Zgromadzone dowody miały łączyć go z włamaniem do piwnicy i kradzieżą artykułów spożywczych, podpaleniem kontenera na śmieci oraz kradzieżą sprzętu elektronicznego.

27-letniemu Markowi B. przedstawiono zarzuty usiłowania nawiązania kontaktu z małoletnią poniżej 15. roku życia w celu popełnienia występku molestowania seksualnego oraz posiadania pornografii dziecięcej. Na jego tablecie odnaleziono pliki o charakterze pedofilskim.

Nie przyznał się

Podejrzany zaprzeczył zarówno wysyłaniu wiadomości do dziewczynki, jak i związkom z zabezpieczonymi materiałami.

"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Opolu orzekł o tymczasowym aresztowaniu Marka B. na okres trzech miesięcy .Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Marek B. był już karany za przestępstwa podobne i odbywał z tego tytułu karę pozbawienia wolności" - poinformował prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Opracowała Svitlana Kucherenko