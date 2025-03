Pijany kierowca potrącił kobietę z dziećmi na przejściu. Decyzja o areszcie

czytaj dalej

- To, co zrobiła prokuratura z Barbarą Skrzypek, to był skandal pod każdym względem - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Jak ocenił, "pięciogodzinna konfrontacja" w prokuraturze "była czymś, co przyczyniło się do tragedii". Prokurator Ewa Wrzosek, która przesłuchiwała Skrzypek, powiedziała, że jest "zbulwersowana" przemówieniem prezesa PiS.