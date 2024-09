Minister o "najbardziej krytycznym miejscu, jeśli chodzi o cały kraj"

Szef MSWiA przekazał informację na sobotniej konferencji w Kłodzku, po spotkaniu sztabu kryzysowego. - Jesteśmy w powiecie kłodzkim, który należy do tych obszarów, co do których prognozy meteorologiczne i hydrologiczne przewidują szczególny poziom zagrożenia. Natomiast w tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie nyskim i pogarsza się w powiecie prudnickim - przekazał Siemoniak.

- Sytuacja w Głuchołazach: ewakuacja części mieszkańców, wciąż mamy do czynienia ze znacznym przekroczeniem stanu alarmowego na Białej Głuchołaskiej i zagrożeniem dla mostu, tak że to jest dla nas punkt numer jeden, punkt największego zaangażowania służb i potencjalnego ryzyka w ciągu najbliższych kilkunastu godzin - przekazał minister.

"Najbardziej krytyczne miejsce" w Jarnołtówku

Jak dodał Siemoniak, najbliższe godziny - według IMGW - będą trudne. Apelował o to, aby słuchać poleceń służb, szczególnie, jeżeli chodzi o ewakuację. – To są skrajne sytuacje, niesłychanie trudne, natomiast jeżeli lokalni samorządowcy, na podstawie rekomendacji straży pożarnej podejmują decyzję o ewakuacji, to jest to decyzja przemyślana – przypomniał.