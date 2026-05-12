Opole

Tragedia na budowie. Spadające elementy przygniotły pracownika

Tragedia na budowie na Opolszczyźnie
Do tragicznego zdarzenia doszło w powiecie kluczborskim
Tragedia na budowie w Miechowej na Opolszczyźnie. Podczas prac doszło do uszkodzenia konstrukcji, a spadające elementy przygniotły pracownika. Mężczyzna zmarł.

Do tragedii doszło około 15.45 w czasie prac przy ocieplaniu budynku jednorodzinnego i jego fundamentów w miejscowości Miechowa w gminie Byczyna.

- W wyniku zawalenia się ściany przygnieciony został mężczyzna. Nie wiemy, ile miał lat. Pomimo podjętych działań ratunkowych, życia poszkodowanego nie udało się uratować - przekazała tvn24.pl st. asp. Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Na mężczyznę spadły cegły i betonowe elementy

- Podczas prac budowlanych doszło do uszkodzenia elementów budynku, po czym cegły oraz elementy betonowe spadły na pracownika firmy zajmującej się remontami. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny - poinformował kpt. Karol Grzyb oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

W akcji brało udział łącznie 24 ratowników i sześć zastępów straży pożarnej.

