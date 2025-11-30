Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie, nie żyje 66-latek

Do tragicznego zdarzenia doszło w powiecie kluczborskim Źródło: Google Earth

Do tragedii doszło w sobotę o godzinie 17.20 w miejscowości Krzywizna na Opolszczyźnie.

"66-letni mężczyzna poza przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania wszedł wprost pod nadjeżdżający samochód. Pomimo reanimacji, pieszy w wyniku odniesionych obrażeń, poniósł śmierć" - informuje opolska policja.

Śmiertelny wypadek w Krzywiźnie Źródło: Opolska policja

Jak ustalili policjanci, pieszy nie skorzystał z wyznaczonego przejścia oraz nie miał żadnych elementów odblaskowych. 62-letni kierujący audi w trakcie zdarzenia był trzeźwy.

Nie żyje 66-latek Źródło: Opolska policja

Kluczborscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Wtargnął na jezdnię wprost pod audi Źródło: Opolska policja

