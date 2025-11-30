Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie, nie żyje 66-latek

Do tragedii doszło w sobotę o godzinie 17.20 w miejscowości Krzywizna na Opolszczyźnie.
"66-letni mężczyzna poza przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania wszedł wprost pod nadjeżdżający samochód. Pomimo reanimacji, pieszy w wyniku odniesionych obrażeń, poniósł śmierć" - informuje opolska policja.
Jak ustalili policjanci, pieszy nie skorzystał z wyznaczonego przejścia oraz nie miał żadnych elementów odblaskowych. 62-letni kierujący audi w trakcie zdarzenia był trzeźwy.
Kluczborscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja