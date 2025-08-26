"Nie zachował należytej ostrożności". Był pijany

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Do wypadku doszło w ubiegłym tygodniu na drodze wojewódzkiej numer 423 pomiędzy Krępną a Rozwadzą.

"Kierowca opla, jadąc w stronę Zdzieszowic nie zachował należytej ostrożności i zjechał z drogi. Swoją podróż zakończył, dachując w polu kukurydzy" - poinformowała opolska policja.

Pijany kierowca swoją podróż zakończył w polu kukurydzy Źródło: Opolska policja

Jak ustalili policjanci, 59-latek był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie.

Teraz kierujący odpowie za jazdę po pijanemu. Grozi mu do trzech lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

