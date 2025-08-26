"Nie zachował należytej ostrożności". Był pijany

Do wypadku doszło w ubiegłym tygodniu na drodze wojewódzkiej numer 423 pomiędzy Krępną a Rozwadzą.
"Kierowca opla, jadąc w stronę Zdzieszowic nie zachował należytej ostrożności i zjechał z drogi. Swoją podróż zakończył, dachując w polu kukurydzy" - poinformowała opolska policja.
Jak ustalili policjanci, 59-latek był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie.
Teraz kierujący odpowie za jazdę po pijanemu. Grozi mu do trzech lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja