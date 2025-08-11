Uciekał przed policją z dzieckiem na ręku

Do zdarzenia doszło w powiecie brzeskim

Do zdarzenia doszło 8 sierpnia około 13 w Kolnicy na Opolszczyźnie.

"Na widok służb kierowca osobowego opla skręcił w pobliskie pola, uszkodził swój pojazd i z dzieckiem na ręku kontynuował ucieczkę pieszo w pole kukurydzy. Po zatrzymaniu okazało się, że był poszukiwany, a w swoim organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu. 3,5-letnie dziecko niezwłocznie trafiło pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a następnie rodziny" - informuje policja w Brzegu.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.