Wybuch pocisku artyleryjskiego w mieszkaniu, dwie osoby ranne

Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Głubczyce
Źródło: Google Earth
W mieszkaniu w budynku przy ulicy Mickiewicza w Głubczycach (Opolskie) doszło do eksplozji. Do szpitala trafiły dwie osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w mieszkaniu doszło do wybuchu pocisku artyleryjskiego pochodzącego z okresu II wojny światowej. Właściciel mieszkania przyznał, że kilka lat temu znalazł go podczas spaceru w lesie.

We wtorek, 21 października, około godz. 7.30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach otrzymał informację, że w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza okno jednego z mieszkań, nienaturalnie wisi poza obrys elewacji, tak jakby doszło do wybuchu.

Dyżurny na miejsce wysłał patrol policji, który potwierdził, że w mieszkaniu doszło do wybuchu nieznanego przedmiotu. Znajdowały się tam wtedy trzy osoby: dwóch mężczyzn w wieku 62 i 65 lat oraz 45-letnia kobieta.

"Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Najstarszy z mężczyzn miał prawie pół promila, a kobieta i właściciel mieszkania ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie" - podała opolska policja.

Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Źródło: KWP Opole
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Źródło: KWP Opole
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Źródło: KWP Opole
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Źródło: KWP Opole
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Źródło: KWP Opole
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Źródło: KWP Opole

Dwie osoby w szpitalu, 36 ewakuowanych

W wyniku zdarzenia dwóch mężczyzn zostało rannych. Jeden z nich z urazem nogi, a drugi z ogólnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejsce zostali wysłani policjanci z psami wyszkolonymi do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych, a także saperzy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach.

Zarządzono ewakuacje mieszkańców budynku, w którym doszło do wybuchu i okolicznych domów. Na czas działania policji ewakuowano 36 osób.

Wybuch pocisku artyleryjskiego

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że w mieszkaniu doszło do wybuchu pocisku artyleryjskiego pochodzącego z okresu II wojny światowej. Właściciel mieszkania przyznał, że kilka lat temu znalazł go podczas spaceru w lesie i przyniósł do domu. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejną 'pamiątkę' z wojny w postaci miny. Saperzy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach zabezpieczyli ładunek i zneutralizowali na poligonie. Po zakończonych na miejscu czynnościach mieszkańcy budynku wielorodzinnego decyzją inspektora nadzoru budowlanego mogli wrócić do swoich mieszkań" – napisano w komunikacie.

Czynności w sprawie prowadzą głubczyccy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Głubczycach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób
Wrocław
Policja poinformowała, że znalezione przedmioty "nie posiadają cech bojowych"
Zgłosiła, że syn przyniósł pocisk, w mieszkaniu miał cały arsenał
Kraków
Zapalniki z II wojny światowej
Zapalniki z II wojny światowej znalezione w lesie
Wrocław
W przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i aby można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Mundurowi zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.
przypomina policja
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Opole

NiewybuchPolicjaGłubczyce
