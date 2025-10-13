Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Pożar budynku wielorodzinnego, nie żyją dwie osoby

Zginęły dwie osoby
W pożarze zginęły dwie osoby
Źródło: KW PSP Olsztyn
13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna zginęli w pożarze domu we wsi Winda w powiecie kętrzyńskim. W budynku, w którym doszło do pożaru w nocy z niedzieli na poniedziałek, mieszkały cztery rodziny.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków młodszy brygadier Grzegorz Różański poinformował, że 10 osób ewakuowało się z płonącego domu. Strażacy poszukiwali dwóch osób, które znajdowały się na piętrze budynku. Dotarcie do nich było o tyle trudne, że spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro domu, gdzie znajdowały się dwie osoby - obie zginęły. Są to 13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna.

Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru.
Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru.
Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Ustalanie przyczyn

Dyżurny straży pożarnej powiedział, że obie ofiary znajdowały się w tym samym mieszkaniu, z całą pewnością nie można jeszcze potwierdzić, że były spokrewnione. Na miejscu ciągle pracują strażacy, którzy dogaszają pożar. Po nich działania rozpoczną policjanci, którzy będą ustalali powody zdarzenia.

Zginęły dwie osoby
Zginęły dwie osoby
Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragiczny pożar. Nie żyje 82-letni mężczyzna, jedna osoba w szpitalu

Tragiczny pożar. Nie żyje 82-letni mężczyzna, jedna osoba w szpitalu

Lublin
Pożar bloku w Koszalinie. Jedna z poszkodowanych osób nie żyje

Pożar bloku w Koszalinie. Jedna z poszkodowanych osób nie żyje

Szczecin
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Udostępnij:
TAGI:
pożarStraż pożarnaWarmińsko-Mazurskie
Czytaj także:
Franciszek Sterczewski
Burza po słowach posła KO. "Nieprawdziwe i niedopuszczalne", "skandaliczne"
Polska
Ludwik Kotecki
Członek RPP: wydaje mi się, że na tym poprzestaniemy
BIZNES
imageTitle
Rywale w rozpaczy. "Zgasła ostatnia iskierka nadziei"
EUROSPORT
Przygotowania do przejęcia uwolnionych izraelskich zakładników
Oni zostali już uwolnieni. Podali nazwiska
Świat
imageTitle
Cztery lata zawieszenia. Agencja nie uwierzyła tenisiście
EUROSPORT
imageTitle
Urban dokonał tego jako pierwszy
EUROSPORT
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji
WARSZAWA
Donald Trump
Tomahawki dla Ukrainy? "Najpierw porozmawiałbym z Putinem"
Świat
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
METEO
imageTitle
Polski mur nie do przebicia. "Jesteśmy sobie pisani"
EUROSPORT
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Trudniej o podwyżkę. "Taktyczna cierpliwość" na rynku pracy
BIZNES
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Gaza
Hamas uwalnia zakładników
RELACJA
Poznań
Wielki ogień w Poznaniu, paliła się galeria handlowa. Na miejscu wciąż kilkanaście zastępów
Poznań
imageTitle
Wygrany zgrupowania? "Byłem w dobrej formie"
EUROSPORT
Yehuda Prokopowicz
Jury wybrało. Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego
Polska
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
METEO
imageTitle
Lewandowski wśród najlepszych strzelców drużyn narodowych. Imponujący dorobek
EUROSPORT
Nowy posterunek w Turobinie
"Autoparaliż" w wojsku i służbach mundurowych. Jak do niego doszło?
Robert Zieliński
Wiec PiS na placu Zamkowym
Kaczyński "stracił czujność już na samym początku"
Polska
Donald Trump przed wylotem na Bliski Wschód
Trump poleciał do Egiptu. "Wyjątkowe wydarzenie"
Świat
Baner z podziękowaniami dla prezydenta USA Trumpa przed jego wizytą w Izraelu, w Jerozolimie
Zakładnicy Hamasu, Trump w Egipcie, Polacy krok od baraży
Świat
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
METEO
11 min
pc
Mały dron kontra F-35 za miliardy. Kto naprawdę ma przewagę w powietrzu?
TVN24+ Originals
imageTitle
Jan Urban o meczu. To mu się nie podobało
EUROSPORT
imageTitle
Szymański skomentował swoją niesamowitą bramkę
EUROSPORT
Wypadek na Wisłostradzie
Wypadek na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
WARSZAWA
imageTitle
Wyraźny bohater, ale też rozczarowania. Oceny za mecz z Litwą
Najnowsze
imageTitle
Donald Tusk na meczu Polaków. Przewidział wynik
EUROSPORT
imageTitle
To miejsce trzeba utrzymać. Sytuacja w grupie Polaków
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica