Pożar budynku wielorodzinnego, nie żyją dwie osoby

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków młodszy brygadier Grzegorz Różański poinformował, że 10 osób ewakuowało się z płonącego domu. Strażacy poszukiwali dwóch osób, które znajdowały się na piętrze budynku. Dotarcie do nich było o tyle trudne, że spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro domu, gdzie znajdowały się dwie osoby - obie zginęły. Są to 13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna.
Ustalanie przyczyn
Dyżurny straży pożarnej powiedział, że obie ofiary znajdowały się w tym samym mieszkaniu, z całą pewnością nie można jeszcze potwierdzić, że były spokrewnione. Na miejscu ciągle pracują strażacy, którzy dogaszają pożar. Po nich działania rozpoczną policjanci, którzy będą ustalali powody zdarzenia.
Autorka/Autor: bż/ tam
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie