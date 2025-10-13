Pożar budynku wielorodzinnego, nie żyją dwie osoby

W pożarze zginęły dwie osoby Źródło: KW PSP Olsztyn

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków młodszy brygadier Grzegorz Różański poinformował, że 10 osób ewakuowało się z płonącego domu. Strażacy poszukiwali dwóch osób, które znajdowały się na piętrze budynku. Dotarcie do nich było o tyle trudne, że spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro domu, gdzie znajdowały się dwie osoby - obie zginęły. Są to 13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna.

Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Ustalanie przyczyn

Dyżurny straży pożarnej powiedział, że obie ofiary znajdowały się w tym samym mieszkaniu, z całą pewnością nie można jeszcze potwierdzić, że były spokrewnione. Na miejscu ciągle pracują strażacy, którzy dogaszają pożar. Po nich działania rozpoczną policjanci, którzy będą ustalali powody zdarzenia.

