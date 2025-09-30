Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Dron znaleziony na polu kukurydzy

Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Do zdarzenia doszło w powiecie działdowskim
Na polu kukurydzy w powiecie działdowskim (woj. warmińsko-mazurskie) operator kombajnu zauważył leżącego wśród roślin drona. - Znaleziono niezidentyfikowany obiekt powietrzny - poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.

Przedmiot został znaleziony we wtorek w miejscowości Wielki Łęck, gmina Płośnica (woj. warmińsko-mazurskie). Policja dostała zgłoszenie przed godziną 15.

"Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dalsze czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia będą wykonywane pod jego nadzorem" - informuje policja.

Żandarmeria Wojskowa potwierdziła w komunikacie, że Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Wielki Łęck.

- Prokuratorzy z działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie będą przeprowadzali czynności, oględziny, zabezpieczą znaleziony obiekt i podejmiemy wtedy decyzję co do dalszego trybu postępowania - powiedział nam Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Nie ma zagrożenia

Jak przekazała nam podkom. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, obiekt nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani okolicznych terenów.

- W tej chwili będzie trwało zabezpieczenie i przejęcie przedmiotu przez żandarmerię i dalsze czynności będą prowadzone pod nadzorem prokuratury wojskowej - dodała.  

Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Źródło: Anna Kurkiewicz

Nalot dronów

W nocy z wtorku na środę (9-10 września br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Maszyny, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. 

Szczątki bezzałogowców znaleziono do tej pory w pięciu województwach: lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Źródło: TVN24
Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Źródło: TVN24
Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Anna Kurkiewicz

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Mbappe z hat-trickiem w Lidze Mistrzów. Wygrana zespołu Zalewskiego
Najnowsze
Sławomir Nowak
Dlaczego sąd umorzył jedno z postępowań przeciwko Sławomirowi Nowakowi? Znamy uzasadnienie
Robert Zieliński
Russula
Już nawet nasi przodkowie mogli zajadać się grzybami
METEO
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań
WARSZAWA
imageTitle
Sochan zdrowy przed sezonem NBA. "Myślę, że będzie bardzo dobrze"
EUROSPORT
Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu
Hołownia "zostawia Polskę 2050 w najtrudniejszym momencie"
Polska
Ministerstwo Edukacji Narodowej (zdjęcie ilustracyjne)
Ministerstwo edukacji reaguje w sprawie "szon patroli"
Polska
Georgette Mosbacher na Warsaw Security Forum
Mosbacher z nagrodą Jacka Stronga. "Zrobię wszystko, by Polska pozostała wolna"
Polska
imageTitle
Polak dostał bolesną lekcję od byłego wicemistrza świata
EUROSPORT
Imelda na zdjęciu satelitarnym
Stało się. Imelda to huragan
METEO
parking samochody auta shutterstock_2536147969
Zakaz rejestracji aut spalinowych w UE. Ministra komentuje
BIZNES
imageTitle
Nie żyje reprezentant Polski. Miał tylko 22 lata
EUROSPORT
Dowódcy armii USA na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Pete'em Hegsethem
"Sygnał" dla dowódców w USA. "Albo zgadzacie się, albo będziecie musieli odejść"
Świat
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
WARSZAWA
Wypadek w Tczewie
Zderzenie ciężarówki z autem osobowym
Trójmiasto
Noc, jesień, deszcz
Miejscami nie będzie nawet 10 stopni
METEO
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Brak prądu, zawieszone lekcje
METEO
imageTitle
Majka miał jeszcze pojechać po mistrzostwo Europy. Zmiana planów
EUROSPORT
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
WARSZAWA
Silny wiatr, wichury
Powrót groźnej aury. Tu IMGW może wydać żółte alarmy
METEO
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
WARSZAWA
gaz shutterstock_2484007771
Państwowy koncern na krawędzi bankructwa
BIZNES
imageTitle
Nawet on potrzebuje odpoczynku. Lider rankingu odpuszcza prestiżowy turniej
EUROSPORT
Wojsko polskie, polscy żołnierze
Prezydent podjął decyzję. Tylu polskich żołnierzy pomoże Danii
Polska
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
"Polacy zapłacą za gaz" dla Ukrainy? Manipulacja o współpracy energetycznej
Zuzanna Karczewska
Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Tragedia na torach. Dziadek z wnuczką potrąceni przez szynobus
Rzeszów
imageTitle
Triumf Polaka w zawodach Pucharu Europy. Thriller w finale
EUROSPORT
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
"Przyspieszenie procedur" w sprawie systemów antydronowych
BIZNES
Skutki ulewy na Ibizie
Chaos na imprezowej wyspie. Woda lała się z sufitu lotniska
METEO
Pete Hegseth
"Nasi żołnierze mogą wam to przetłumaczyć". Co znaczy słowo użyte przez Hegsetha
Maciej Wacławik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica