Do zdarzenia doszło w powiecie działdowskim

Przedmiot został znaleziony we wtorek w miejscowości Wielki Łęck, gmina Płośnica (woj. warmińsko-mazurskie). Policja dostała zgłoszenie przed godziną 15.

"Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dalsze czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia będą wykonywane pod jego nadzorem" - informuje policja.

Żandarmeria Wojskowa potwierdziła w komunikacie, że Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Wielki Łęck.

- Prokuratorzy z działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie będą przeprowadzali czynności, oględziny, zabezpieczą znaleziony obiekt i podejmiemy wtedy decyzję co do dalszego trybu postępowania - powiedział nam Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Nie ma zagrożenia

Jak przekazała nam podkom. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, obiekt nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani okolicznych terenów.

- W tej chwili będzie trwało zabezpieczenie i przejęcie przedmiotu przez żandarmerię i dalsze czynności będą prowadzone pod nadzorem prokuratury wojskowej - dodała.

Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim Źródło: Anna Kurkiewicz

Nalot dronów

W nocy z wtorku na środę (9-10 września br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Maszyny, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Szczątki bezzałogowców znaleziono do tej pory w pięciu województwach: lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

