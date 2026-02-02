Pijany jechał ciężarówką pod prąd na S7. Nagranie

Pijany kierowca ciężarówki jechał pod prąd na S7 Źródło: Policja warmińsko-mazurskie

W niedzielę, 1. lutego kilka minut po godz. 18:00 na drodze ekspresowej S7 na jezdni w kierunku Warszawy pojazd ciężarowy z naczepą przemieszczał się lewym pasem pod prąd.

"Za kierownicą ciężarówki siedział 64-letni mieszkaniec gminy Szydłowiec. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. Na szczęście nikt nie ucierpiał podczas tej niebezpiecznej sytuacji i nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego" - informuje warmińsko-mazurska policja.

64‑latek pijany jechał pod prąd

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Z kolei pojazd został zabezpieczony.

Za przestępstwo prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości 64-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi i zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na minimum trzy lata.

