Trzy dni po wyjściu z więzienia zabił partnerkę

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do tragicznych wydarzeń doszło w jednej z miejscowości na terenie gminy Orzysz (Warmia i Mazury). 19 listopada w godzinach nocnych Marcin R. powiadomił sąsiada, że jego partnerka nie daje oznak życia. Poprosił go o pomoc.

Na miejsce przyjechali policjanci. Marcin R. znajdował się wówczas pod wyraźnym wpływem alkoholu, miał w organizmie dwa promile.

"Przeprowadzono czynności procesowe z udziałem prokuratora. Na ciele kobiety stwierdzono obrażenia, które mogły powstać w wyniku działania osób trzecich. Marcin R. został zatrzymany. Sekcja zwłok wykazała, iż przyczyną śmierci kobiety były liczne obrażenia głowy, które w ocenie biegłego lekarza medycyny sądowej powstały w wyniku wielkokrotnego silnego uderzania pięściami w głowę i kopania" - poinformował Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Zarzut zabójstwa

20 listopada prokurator Prokuratury Rejonowej w Piszu przedstawił Marcinowi R. zarzut dokonania zabójstwa 51-letniej Agnieszki K. poprzez zadanie jej szeregu uderzeń w głowę.

"Czynu tego podejrzany dopuścił się po odbyciu kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo" - dodał prokurator Brodowski.

R. wyszedł na wolność 16 listopada, trzy dni przed zabójstwem. Odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Sąd, na wniosek prokuratora, aresztował R. tymczasowo na okres trzech miesięcy. Grozi mu dożywocie.

