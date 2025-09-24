Logo strona główna
Olsztyn

Trwa ewakuacja bloku w Olsztynie. Chodzi o śledztwo w sprawie planowanego ataku terrorystycznego

ABW
"Proces radykalizacji jest powszechny"
Źródło: TVN24
Policjanci ewakuują mieszkańców jednego z bloków w Olsztynie. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury, ma to związek ze śledztwem, podczas którego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w czerwcu trzech 19-latków, którzy mieli planować atak terrorystyczny.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego działają w jednym z bloków na Osiedlu Generałów w Olsztynie. O sprawie jako pierwszy poinformował portal rmf24.pl. Jak przekazał, na miejscu zabezpieczono broń i materiały wybuchowe, zatrzymany miał zostać również jeden mężczyzna.

Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie nie potwierdził, co znaleziono na miejscu i czy kogokolwiek zatrzymano. Przekazał jedynie, że działania funkcjonariuszy ABW były zaplanowane i mają związek ze śledztwem dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

- Z powodu potencjalnego zagrożenia pirotechnicznego okazała się konieczna ewakuacja części budynku - powiedział tvn24.pl prokurator.

Mieli planować atak terrorystyczny

Chodzi o śledztwo, w ramach którego w czerwcu tego roku zatrzymano trzech 19-latków.

Jak przekazały wówczas służby, nastolatkowie mieli planować atak terrorystyczny. Działania te udaremniła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrzymani nastolatkowie nie kryli fascynacji terrorystami, którzy dopuścili się największych zbrodni.

Autorka/Autor: MAK/PKoz

Źródło: TVN24, RMF24

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

