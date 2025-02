Zabarykadował się w mieszkaniu, mierzył w kontrterrorystów. Padł strzał

W sobotę wieczorem olsztyńscy policjanci wraz z oddziałem kontrterrorystów interweniowali w jednej z kamienic przy ulicy Świętej Barbary w Olsztynie. Około godziny 18 do dyżurnego policji zadzwoniła osoba, która poprosiła o interwencję policji w związku z agresywnym zachowaniem 49-latka, który miał się przemieszczać po jednej z kamienic.

- Otrzymaliśmy wezwanie do jednej z kamienic przy Starówce od mieszkańca kamienicy. Zgłoszenie zawierało informację, że mężczyzna ten może mieć przedmiot przypominający broń - mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski.

Jak się okazało, był to mieszkaniec Olsztyna. W tym domu wcześniej policja co najmniej raz notowała podobną sytuację. - Musieliśmy podjąć kompleksowe działania zabezpieczające - wyjaśnia Wilczewski.

Na miejsce nie skierowano zwykłego patrolu, a wzmocnione siły. Wezwano też dwa oddziały kontrterrorystów. Teren wokół kamienicy został zabezpieczony, tak by żadna z osób postronnych nie przeszkadzała i nie ucierpiała w akcji.

Kiedy kontrterroryści weszli do środka, potwierdziły się informacje, że mężczyzna moze mieć przedmiot przypominający broń. - Celował w kierunku funkcjonariuszy, ale w dynamicznej akcji został obezwładniony. W trakcie interwencji padł strzał, ale nikt nie doznał poważniejszych obrażeń - mówi Wilczewski.

49-latek w szpitalu

Cała interwencja zakończyła się około godziny 20. - Zatrzymany został przewieziony do szpitala, by wykonać mu badania, czy znajduje się pod wpływem używek, a jeśli tak, to jakich - poinformował Wilczewski.