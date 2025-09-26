Oszustwo na "krowy mleczne". Dwóch podejrzanych o wyłudzenie ponad 8 mln zł

Oszustwo na "krowy mleczne". Dwaj mężczyźni podejrzani o wyłudzenie ponad 8 mln zł Źródło: KWP Olsztyn

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o wyłudzenie ponad 8 milionów złotych. To 31-letni mieszkaniec powiatu nowomiejskiego oraz i 41-latek mieszkający w Krakowie.

Mężczyźni są podejrzani o wyłudzenie ponad 8 mln zł Źródło: KWP Olsztyn

Zatrzymani mieli oszukać wiele osób z całej Polski Źródło: KWP Olsztyn

Usłyszeli 33 zarzuty doprowadzenia innych osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie są wciąż prowadzone, a liczba zarzutów może wzrosnąć.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanych izolacyjnych środków zapobiegawczych. Sąd zastosował wobec 41-latka areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec 31-latka zostało zastosowane poręczenie majątkowe.

Oszukani to osoby z całej Polski

Sprawa trafiła do funkcjonariuszy po zawiadomieniu złożonym przez jedną z poszkodowanych osób, jakie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim w październiku 2023 roku.

- Zgłoszony proceder dotyczył zawierania umów związanych z dzierżawą zwierząt hodowlanych, głównie polegający na inwestycji w krowy mleczne i niewywiązywanie się z zawartych porozumień. Jak się okazało przedmiot inwestycji nie istniał, a celem było wyłudzenie pieniędzy, pod pozorem cyklicznego zysku z inwestycji - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Na jaw wyszło, że oszukanych w ten sposób mogło zostać wiele osób z całego kraju.