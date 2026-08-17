Wjechał w zaparkowane ciężarówki, trasa S7 zablokowana
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 10 na trasie S7 na wysokości miejscowości Rączki, w powiecie nidzickim.
Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, kierowca ciężarówki przewożącej drewno uderzył w trzy zaparkowane pojazdy ciężarowe. Stały one tam w związku z trwającymi pracami drogowymi. Na szczęście w ciężarówkach nie było nikogo
Kierowcy ciężarówki z drewnem została udzielona pomoc medyczna.
Trasa S7 w kierunku Gdańska jest zablokowana. Policja organizuje objazdy.
Źródło: tvn24.pl