Olsztyn Wjechał w zaparkowane ciężarówki, trasa S7 zablokowana Michał Malinowski |

Nidzica. Ciężarówka wjechała w trzy pojazdy ciężarowe na trasie S7 Źródło wideo: KPP w Nidzicy Źródło zdj. gł.: KPP w Nidzicy

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 10 na trasie S7 na wysokości miejscowości Rączki, w powiecie nidzickim.

Ciężarówka wjechała w trzy pojazdy ciężarowe na trasie S7 Źródło zdjęcia: KPP w Nidzicy

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, kierowca ciężarówki przewożącej drewno uderzył w trzy zaparkowane pojazdy ciężarowe. Stały one tam w związku z trwającymi pracami drogowymi. Na szczęście w ciężarówkach nie było nikogo

Ciężarówka wjechała w trzy pojazdy ciężarowe na trasie S7 Źródło zdjęcia: KPP w Nidzicy

Kierowcy ciężarówki z drewnem została udzielona pomoc medyczna.

Ciężarówka wjechała trzy zaparkowane pojazdy ciężarowe na trasie S7 Źródło zdjęcia: KPP w Nidzicy

Trasa S7 w kierunku Gdańska jest zablokowana. Policja organizuje objazdy.