Po zakończeniu leczenia w specjalistycznym ośrodku, wilk, który został potrącony w maju na drodze S7 koło Małdyt (województwo warmińsko-mazurskie), został wypuszczony na wolność. Zwierzę trafiło do swojej grupy rodzinnej.

Czytaj więcej: Samochód potrącił wilka. "Jest cały poobijany" Poturbowany drapieżnik został odłowiony i trafił początkowo do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki. Ponieważ wymagał specjalistycznej pomocy, zespół Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" przetransportował go do Ośrodka Rehabilitacji "Mysikrólik" w Bielsku-Białej, gdzie diagnostyką i leczeniem zajęła się lekarz weterynarii Izabela Całus.