Tragedia w mieszkaniu. Mężczyzna nie żyje, kobieta jest ranna

Do tych tragicznych wydarzeń doszło w sobotę (20 września), krótko po godzinie 20, w jednym z mieszkań w Lubawie. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie o zranionym mężczyźnie. Okazało się, że poszkodowany już nie żył, a na jego ciele znajdowały się rany kłute na klatce piersiowej i szyi. W mieszkaniu znajdowała się również ranna kobieta.
"Jak ustalili wstępnie policjanci, związek ze zdarzeniem mógł mieć 67-latek, który przebywał z pokrzywdzonymi w mieszkaniu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.
Po analizie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. We wtorek (23 września) 67-latka doprowadzono do sądu, który zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.
Mężczyźnie grozi dożywocie.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Olsztynie