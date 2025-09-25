Logo strona główna
Olsztyn

Tragedia w mieszkaniu. Mężczyzna nie żyje, kobieta jest ranna

Podejrzany o zabójstwo mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Lubawa. Podejrzany o zabójstwo mężczyzna został tymczasowo aresztowany
W mieszkaniu w Lubawie (Warmińsko-Mazurskie) znaleziono ciało mężczyzny z ranami kłutymi i ranną kobietę. W tej sprawie zatrzymano podejrzanego o zabójstwo 67-latka. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.

Do tych tragicznych wydarzeń doszło w sobotę (20 września), krótko po godzinie 20, w jednym z mieszkań w Lubawie. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie o zranionym mężczyźnie. Okazało się, że poszkodowany już nie żył, a na jego ciele znajdowały się rany kłute na klatce piersiowej i szyi. W mieszkaniu znajdowała się również ranna kobieta.

"Jak ustalili wstępnie policjanci, związek ze zdarzeniem mógł mieć 67-latek, który przebywał z pokrzywdzonymi w mieszkaniu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

Podejrzany o zabójstwo mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Podejrzany o zabójstwo mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Źródło: KWP w Olsztynie

Po analizie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. We wtorek (23 września) 67-latka doprowadzono do sądu, który zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Próbował zabić żonę. Trwa obława za tym mężczyzną

Próbował zabić żonę. Trwa obława za tym mężczyzną

Kielce
Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu

Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu

Lublin

Mężczyźnie grozi dożywocie.

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Olsztynie

