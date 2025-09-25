Tragedia w mieszkaniu. Mężczyzna nie żyje, kobieta jest ranna

Lubawa. Podejrzany o zabójstwo mężczyzna został tymczasowo aresztowany

Do tych tragicznych wydarzeń doszło w sobotę (20 września), krótko po godzinie 20, w jednym z mieszkań w Lubawie. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie o zranionym mężczyźnie. Okazało się, że poszkodowany już nie żył, a na jego ciele znajdowały się rany kłute na klatce piersiowej i szyi. W mieszkaniu znajdowała się również ranna kobieta.

"Jak ustalili wstępnie policjanci, związek ze zdarzeniem mógł mieć 67-latek, który przebywał z pokrzywdzonymi w mieszkaniu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

Po analizie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. We wtorek (23 września) 67-latka doprowadzono do sądu, który zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Mężczyźnie grozi dożywocie.

