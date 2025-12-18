Lekarka i jej syn zginęli w wypadku w Egipcie. "Nie uzyskano żądanych materiałów"

Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński o śmiertelnym wypadku drogowym w Egipcie z udziałem Polaków (30.07.2025) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski przekazał, że prokurator wykonał wszystkie niezbędne czynności procesowe, które były możliwe do realizacji na terenie Polski. Następnie, w sierpniu, śledczy zwrócili się do strony egipskiej o uzyskanie niezbędnych dokumentów. Chodzi między innymi o protokoły z oględzin miejsca zdarzenia, pojazdu, zwłok, przesłuchania pokrzywdzonych, świadków oraz kierowcy.

- Do chwili obecnej nie uzyskano żądanych materiałów. Ich brak uniemożliwia kontynuowanie śledztwa. Nie jest również znany termin, kiedy władze Egiptu mogą udzielić odpowiedzi. Dlatego też do czasu realizacji wniosku o międzynarodową pomoc prawną postępowanie zostało zawieszone - podał prokurator Brodowski.

Wypadek podczas wakacji

Do wypadku w pobliżu miejscowości Marsa Alam doszło 29 lipca. Pokrzywdzeni wracali busem z wycieczki fakultatywnej wykupionej w biurze podróży. Pojazd kierowany był przez obywatela Egiptu.

Wypadek w Marsa Alam (Egipt) Źródło: Szymon/Kontakt24

- W momencie gdy pojazd przemieszczał się w pobliżu miejscowości Marsa Alam kierujący utracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, wypadając z drogi, a następnie wielokrotnie, dachując. W wyniku tego doszło do śmierci dwojga obywateli polskich oraz obywatela Egiptu - informował Brodowski.

W wypadku zginęła lekarka z Olsztyna i jej siedmioletni syn. Jak w lipcu informował ówczesny rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, rannych zostało trzech obywateli polskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD