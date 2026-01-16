Kozłowo. Dach zawalił się pod ciężarem śniegu Źródło: KPP w Nidzicy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek (15 stycznia) służby otrzymały zgłoszenie dotyczące zawalenia się dachu hali w jednej z miejscowości w gminie Kozłowo (Warmińsko-Mazurskie).

Dach hali zawalił się pod ciężarem zalegającego śniegu Źródło: KPP w Nidzicy

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że dach nie wytrzymał pod naporem śniegu.

"Na terenie gminy Kozłowo doszło do zawalenia się dachu hali magazynowej, w której znajdowały się maszyny rolnicze. W trakcie zdarzenia nikogo wewnątrz nie było. Wstępnie ustalono, że powodem tego zdarzenia był zalegający na dachu śnieg" - podała Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy.

Dach hali zawalił się pod ciężarem zalegającego śniegu Źródło: KPP w Nidzicy

Apel policji

Policja apeluje do zarządców nieruchomości i przypomina, że zalegający śnieg i lód mogą przyczynić się do uszkodzenia konstrukcji budynków, zawalenia dachu czy zagrożenia życia i zdrowia osób znajdujących się wewnątrz i w pobliżu budynku.

"Apelujemy do przedsiębiorców, zarządców budynków wielkopowierzchniowych, szkół i urzędów o regularne usuwanie śniegu z dachów. Mieszkańcy domów jednorodzinnych również powinni pamiętać o odśnieżaniu dachów i usuwaniu zwisających sopli lodu. W przypadku zagrożenia lub zaistnienia sytuacji niebezpiecznej dzwoń pod numer alarmowy 112" - podała nidzicka policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD