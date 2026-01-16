Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Dach zawalił się pod ciężarem śniegu

Dach hali zawalił się pod ciężarem zalegającego śniegu
Kozłowo. Dach zawalił się pod ciężarem śniegu
Źródło: KPP w Nidzicy
Dach hali zawalił się pod ciężarem śniegu w gminie Kozłowo (Warmińsko-Mazurskie). W środku znajdowały się maszyny rolnicze. Policja apeluje do zarządców nieruchomości o odśnieżanie.

W czwartek (15 stycznia) służby otrzymały zgłoszenie dotyczące zawalenia się dachu hali w jednej z miejscowości w gminie Kozłowo (Warmińsko-Mazurskie).

Dach hali zawalił się pod ciężarem zalegającego śniegu
Dach hali zawalił się pod ciężarem zalegającego śniegu
Źródło: KPP w Nidzicy

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że dach nie wytrzymał pod naporem śniegu.

"Na terenie gminy Kozłowo doszło do zawalenia się dachu hali magazynowej, w której znajdowały się maszyny rolnicze. W trakcie zdarzenia nikogo wewnątrz nie było. Wstępnie ustalono, że powodem tego zdarzenia był zalegający na dachu śnieg" - podała Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy.

Dach hali zawalił się pod ciężarem zalegającego śniegu
Dach hali zawalił się pod ciężarem zalegającego śniegu
Źródło: KPP w Nidzicy

Apel policji

Policja apeluje do zarządców nieruchomości i przypomina, że zalegający śnieg i lód mogą przyczynić się do uszkodzenia konstrukcji budynków, zawalenia dachu czy zagrożenia życia i zdrowia osób znajdujących się wewnątrz i w pobliżu budynku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu

Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu

WARSZAWA
Z wiaduktu nad Trasą Łazienkowską zwisały długie, ciężkie sople

Z wiaduktu nad Trasą Łazienkowską zwisały długie, ciężkie sople

WARSZAWA

"Apelujemy do przedsiębiorców, zarządców budynków wielkopowierzchniowych, szkół i urzędów o regularne usuwanie śniegu z dachów. Mieszkańcy domów jednorodzinnych również powinni pamiętać o odśnieżaniu dachów i usuwaniu zwisających sopli lodu. W przypadku zagrożenia lub zaistnienia sytuacji niebezpiecznej dzwoń pod numer alarmowy 112" - podała nidzicka policja.

Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii Europy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii Europy

Arleta Unton-Pyziołek
OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Nidzicy

Udostępnij:
TAGI:
Warmińsko-MazurskiePolicjaŚniegZima
Czytaj także:
Xi Jinping
Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej
BIZNES
Emmanuel Macron na spotkaniu z żołnierzami w Istres
Macron żartuje ze swojego "oka tygrysa"
Świat
Zderzenie autobusu z tramwajem w Pabianicach
Autobus zderzył się z tramwajem
Pabianice
Andrzej Domański
Deficyt mniejszy niż zakładano. Ubiegły rok ze "sporym zapasem"
BIZNES
Tragedia w Chełmnie
Nie żyje matka i troje dzieci. Prokuratura o "jednej z prawdopodobnych hipotez"
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Wyjątkowe gratulacje tuż po skoku. "Nie każdemu się zdarza"
EUROSPORT
Ashley St. Clair
Matka dziecka Elona Muska pozywa xAI. Chodzi o seksualne deepfake’i wygenerowane przez Groka
BIZNES
Ryoyu Kobayashi
Ale huknął Kobayashi! Niemal wszyscy Polacy z awansem
EUROSPORT
ijany i agresywny kierowca quada zatrzymany
Pomógł kierowcy po kolizji, później wezwał policję
Wrocław
imageTitle
Kwalifikacje w Sapporo. Wyniki i relacja
RELACJA
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
METEO
Karol Nawrocki uczestniczący w XVIII pielgrzymce kibiców na Jasną Górę
"To spotkanie komentuje się samo"
Polska
imageTitle
Fenomen długowieczności. Noriaki Kasai z kolejnym rekordem
EUROSPORT
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Sąd po raz kolejny uchylił decyzję Trumpa. Norwegowie mogą stawiać wiatraki
BIZNES
imageTitle
Szokowała na korcie, szokuje w studiu. Znów odniosła się do Świątek
EUROSPORT
akta-sprawy-sad-16
Zginął w niejasnych okolicznościach, jego majątek przejął były gangster. Decyzja prokuratury
Trójmiasto
Patrycja Kotecka
Prokurator krajowy o żonie Ziobry. "Z niemałym zdziwieniem usłyszałem..."
Polska
Student UW zbudował igloo
Student Uniwersytetu Warszawskiego zbudował "śnieżną mikrokawalerkę"
WARSZAWA
Dariusz Korneluk
Działania obrońców Ziobry "miały za zadanie jedno"
Polska
Iga Świątek
"To mi daje energię". Iga Świątek przed Australian Open
EUROSPORT
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
METEO
Lekarze przestrzegają i proszą rodziców o więcej uwagi
"Dopełzła do pralki, wyjęła kapsułkę, przegryzła ją". Lekarze apelują
Polska
Nieudane wybory w Polsce 2050
Dymisja szefa komisji wyborczej, dzisiaj ważne spotkanie. Co dalej z wyborami?
Polska
Jun Suk Jeol
Były prezydent skazany
Świat
Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Nie było z nimi kontaktu od kilku dni. Znaleźli ciała matki i trójki dzieci
Chełmno
portfel, pieniądze
Dalsze obniżki stóp procentowych? Członek RPP: coraz bardziej oczywiste
BIZNES
Nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Wyrzucił z auta sejf z gotówką
WARSZAWA
47 min
Izraelski atak na Liban
Co łączy Harveya Weinsteina, Beatę Szydło i meksykańskie kartele? "Zaczynasz z grubej rury"
Czas przyszły
Donald Trump
Trump: rozpoczynamy drugi etap planu
Świat
imageTitle
Sam przeciw czterem. Akcja roku?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica