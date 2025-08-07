Spadł ze skutera do wody. Nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie węgorzewskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę po południu służby otrzymały informację o nieprzytomnym mężczyźnie, którego wyciągnięto z jeziora Mamry. - Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący skuterem wodnym z nieznanych przyczyn wpadł do jeziora - przekazała starsza posterunkowa Magdalena Hrynkiewicz z policji w Węgorzewie. 45-latka z wody wyciągnęli świadkowie.

Na miejsce wysłano służby ratunkowe. Do akcji zadysponowano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

Policja: miał kapok i uprawnienia

- Z otrzymanych informacji wynika, że mężczyzna miał założony kapok i wymagane uprawnienia, by wsiąść za stery tego typu jednostki pływającej - powiedziała policjantka.

Okoliczności zdarzenia policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratury.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć? Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD