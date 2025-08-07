Logo strona główna
Olsztyn

Spadł ze skutera do wody. Nie żyje

Służby przy jeziorze Mamry
Do zdarzenia doszło w powiecie węgorzewskim
Źródło: Google Earth
Płynął skuterem po jeziorze Mamry (Warmińsko-Mazurskie), nagle wpadł do wody. Mimo reanimacji 45-latkowi nie udało się pomóc. Policja wyjaśnia, co się wydarzyło. Wiadomo, że mężczyzna miał mieć założony kapok.

W środę po południu służby otrzymały informację o nieprzytomnym mężczyźnie, którego wyciągnięto z jeziora Mamry. - Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący skuterem wodnym z nieznanych przyczyn wpadł do jeziora - przekazała starsza posterunkowa Magdalena Hrynkiewicz z policji w Węgorzewie. 45-latka z wody wyciągnęli świadkowie.

Na miejsce wysłano służby ratunkowe. Do akcji zadysponowano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

"Słońce przyciąga", "pogoda prowokuje". Dlaczego toniemy

"Słońce przyciąga", "pogoda prowokuje". Dlaczego toniemy

Polska
Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata

Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata

Anna Kwaśny

Policja: miał kapok i uprawnienia

- Z otrzymanych informacji wynika, że mężczyzna miał założony kapok i wymagane uprawnienia, by wsiąść za stery tego typu jednostki pływającej - powiedziała policjantka.

Okoliczności zdarzenia policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratury.

pc

"Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć?

Autorka/Autor: tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Węgorzewo

