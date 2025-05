Znaleźli niewybuchy, trwa ewakuacja około 850 mieszkańców

Do zdarzenia doszło w Iławie Źródło: Google Earth

Ewakuacja obejmie obszar w odległości do 200 metrów od skrzyżowania ulic 1 maja i Gdańskiej. "Prosimy o stosowanie się do zaleceń służb. Powrót mieszkańców do domów będzie możliwy po zakończeniu działań związanych ze zlikwidowaniem zagrożenia" - podał w komunikacie iławski magistrat.

Magistrat poinformował, że niewybuchy znaleziono podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych przy murze więziennym zakładu karnego w Iławie. Miejsce zostało zabezpieczone przez policjantów.

Na obszarze wskazanym do ewakuacji są m.in. budynki mieszkalne i lokale usługowe. W związku z planowanymi działaniami saperów w czwartek nieczynny będzie m.in. żłobek przy ul. 1 maja i Przedszkole nr 5. Do odwołania nieczynny ma być też powiatowy urząd pracy. Zaplanowano zmianę tras komunikacji miejskiej.

🚨 UWAGA 🚨 Właśnie trwa ewakuacja mieszkańców z ulic Gdańskiej, 1 go Maja, Andersa oraz Jasielskiej.

Ewakuacja około 850 osób

W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski przekazał, że ewakuacja może objąć 850 osób. Jak ocenił, część z nich samodzielnie uda się do pracy i szkół, albo do swoich rodzin poza wyznaczonym obszarem zagrożenia.

Uwaga, komunikat Zarzadzania Kryzysowego! Burmistrz Miasta Iławy informuje, że podczas wykonywania prac...

Poinformował, że objęci ewakuacją mieszkańcy, którzy nie mają gdzie przenieść się na czas akcji saperów, mogą skorzystać z miejsc przygotowanych w miejskich ośrodkach, m.in. przy ulicy Chełmińskiej. Miasto ma zapewnić transport autobusami, a w razie potrzeby osobom starszym pomoże przy ewakuacji straż pożarna.

Burmistrz zachęcał mieszkańców, żeby stosowali się do zaleceń służb o ewakuacji. "Nikogo nie zmusimy. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał zostać w mieszkaniu to zostanie, ale już na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko" - stwierdził.