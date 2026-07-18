Giżycko Skuter wodny wpadł w stację paliw. Są ranni Oprac. Natalia Grzybowska |

Bezpieczeństwo nad wodą. Służby pokazują, jak reagować i pomagać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MOPR

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek około godziny 18.30 na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Jak przekazała nam Komenda Powiatowa Policji w Giżycku, w trakcie oczekiwania na tankowanie skutera wodnego, 11-latek pływający wspólnie z ojcem, złapał za manetkę gazu, wskutek czego pojazd gwałtownie przyspieszył. Ojciec dziecka wpadł do wody, a chłopiec wraz ze skuterem uderzył w platformę, wbijając się w nią i w zadaszenie stacji.

Skuter wodny uderzył w stację paliw w Giżycku Źródło zdjęcia: MOPR

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku przekazało, że kierujący skuterem nie opanował mocy jednostki pływającej.

Jak poinformował MOPR, w trakcie zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby, dwie z nich trafiły do szpitala. 11-letni chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Suwałkach, natomiast poszkodowana kobieta do szpitala w Giżycku. Jak zapewnia giżycka policja, żadne z nich nie odniosło poważnych obrażeń.

Policja prowadzi czynności w kierunku art. 160 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Źródło: Google Maps