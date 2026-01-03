Logo strona główna
Olsztyn

Areszt i zarzut zabójstwa taksówkarza w sylwestrową noc

Taksówka jechała od krawężnika do krawężnika. Świadkowie myśleli, że kierowca jest pijany i wezwali policję. 78-latek miał liczne rany od noża. Wykrwawił się na śmierć. Policjanci ustalili jego ostatnią trasę. W okolicy zatrzymali pijanego 37-latka. Znaleziono u niego nóż, który mógł być narzędziem zbrodni.

Sąd Rejonowy w Giżycku aresztował na trzy miesiące 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o zabójstwa 78-letniego taksówkarza. Z ustaleń prokuratury wynika, że powodem śmierci 78-latka była utrata krwi w wyniku licznych ran kłutych i ciętych.

Informację przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

37-latek nie przyznał się do zarzutu zabójstwa i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu dożywocie.

Taksówkarz wykrwawił się za kierownicą

Do zbrodni doszło w sylwestrowy wieczór. Policjanci z Giżycka zostali powiadomieni o taksówce, która jechała od krawężnika do krawężnika. Zgłaszający podejrzewali, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Kiedy auto się zatrzymało i otworzono drzwi, okazało się, że 78-latek siedzący za kierownicą ma liczne rany i jest zakrwawiony. Wezwana na miejsce załoga karetki stwierdziła śmierć taksówkarza

Źródło: zGiżycka.pl 

- Policjanci bardzo szybko ustalili trasę, którą poruszał się taksówkarz. W trakcie podjętych działań na jednej z ulic został zatrzymany mężczyzna, który mógł mieć udział w tym tragicznym zdarzeniu. Zatrzymano 37-latka, który miał blisko promil alkoholu w organizmie - mówił nam podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

37-latek jest mieszkańcem gminy Giżycko. Jak podawała policja, w jego domu zabezpieczono nóż, który prawdopodobnie został użyty do ataku na taksówkarza.

Autorka/Autor: mag

Źródło: PAP/ tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: zGiżycka.pl 

PrzestępstwaZabójstwoPolicjaWarmia i MazuryOlsztynProkuraturaSąd
