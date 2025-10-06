Logo strona główna
Olsztyn

Organizowali transport obcokrajowców przez granicę. Nielegalny biznes zlikwidowany

Straż graniczna zlikwidowała nielegalny biznes Ukraińców
Organizowali transport obcokrajowców przez granicę. Nielegalny biznes Ukraińców zlikwidowany
Źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 
Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali trzech Ukraińców podejrzanych o organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy cudzoziemcom. Ułatwiali też obcokrajowcom pobyt w Polsce, rejestrując "lewe" firmy. Małżeństwo - 44-latek i 42-latka - oraz 51-latka trafili do aresztu.

Trzech obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się organizowaniem cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

- By ułatwić pobyt obcokrajowcom na terytorium RP, Ukraińcy rejestrowali w Polsce fikcyjne spółki. Właściciele "lewych" firm wnioskowali do urzędów o rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W ten sposób doprowadzili do nielegalnego przekroczenia granicy przez 134 Białorusinów. Ułatwili pobyt na terytorium Polski 839 obywatelom Ukrainy i dwóm Gruzinom - przekazała mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka prasowa Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż graniczna zlikwidowała nielegalny biznes Ukraińców
Straż graniczna zlikwidowała nielegalny biznes Ukraińców
Źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

Pieniądze w złotówkach, dolarach i euro

Na trop zorganizowanej grupy przestępczej wpadli funkcjonariusze Straży Granicznej w Braniewie. W środę, 1 października, zatrzymali w Gdyni małżeństwo z Ukrainy - 44-letniego mężczyznę i 42-letnią kobietę.

- Posiadali oni polskie karty pobytu. W trakcie działań funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie przy udziale funkcjonariusza z Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG oraz Morskiego OSG zabezpieczyli telefony komórkowe, nośniki pamięci oraz karty płatnicze należące do różnych osób - przekazała mjr SG Mirosława Aleksandrowicz.

W trakcie przeszukania znaleziono gotówkę
W trakcie przeszukania znaleziono gotówkę
Źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

Na jednym z komputerów zabezpieczono też konto kryptowalutowe, gdzie było zgromadzone ponad 6 300 dolarów. W trakcie przeszukania znaleziono również gotówkę w kwocie 22 630 złotych, 4 278 dolarów oraz 935 euro.

Trafili do aresztu

Decyzją sądu obywatele Ukrainy najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie od nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.

Jak zaznaczają funkcjonariusze, niewykluczone są dalsze zatrzymania. 

Organizowali nielegalny transport obcokrajowców przez granicę
Organizowali nielegalny transport obcokrajowców przez granicę
Źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 
Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

