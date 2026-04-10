Groźny pożar w centrum miasta. Auto nagle stanęło w płomieniach
Do pożaru samochodu doszło około godziny 12 na ulicy Ogólnej w Elblągu. Zapaliło się osobowe BMW. Kierowca zdążył zjechać z drogi i wezwać służby.
- Właściciel pojazdu podczas jazdy zauważył dym wydobywający się spod maski. Zjechał z drogi na boczny parking. Natychmiast wyszedł z dymiącego się pojazdu i wezwał służby. Po chwili samochód stanął w płomieniach - informuje Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Na miejsce do płonącego samochodu przyjechała straż pożarna oraz policja. Pożar ugasili strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
BMW doszczętnie spłonęło. Dokładne przyczyny pożaru nie są znane. W opinii służb prawdopodobną przyczyną mogła być usterka techniczna. Akcja jest zakończona. Nie ma utrudnień w ruchu.
Nagranie z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Kontakt24.
