Olsztyn Groźny pożar w centrum miasta. Auto nagle stanęło w płomieniach Oprac. Rafał Molenda |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do pożaru samochodu doszło około godziny 12 na ulicy Ogólnej w Elblągu. Zapaliło się osobowe BMW. Kierowca zdążył zjechać z drogi i wezwać służby.

Pożar auta w Elblągu Źródło: KMP Elbląg

- Właściciel pojazdu podczas jazdy zauważył dym wydobywający się spod maski. Zjechał z drogi na boczny parking. Natychmiast wyszedł z dymiącego się pojazdu i wezwał służby. Po chwili samochód stanął w płomieniach - informuje Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Pożar auta w Elblągu Źródło: KMP Elbląg

Na miejsce do płonącego samochodu przyjechała straż pożarna oraz policja. Pożar ugasili strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Strażacy gaszą pożar auta w Elblągu Źródło: KMP Elbląg

BMW doszczętnie spłonęło. Dokładne przyczyny pożaru nie są znane. W opinii służb prawdopodobną przyczyną mogła być usterka techniczna. Akcja jest zakończona. Nie ma utrudnień w ruchu.

Nagranie z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Kontakt24.

Pożar samochodu w Elblągu Źródło: Kontakt24/ Rotech