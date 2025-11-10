Potężny wybuch i pożar w bloku. Ewakuowano mieszkańców

Do eksplozji gazu i pożaru doszło w poniedziałek w jednym z pięciopiętrowych bloków przy ul. Plac Strażacki w Braniewie. Chwilę przed godziną 14.00 mieszkańcy usłyszeli potężny huk.
Jak poinformował nas oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, kpt. Karol Machnowski, poszkodowana została jedna osoba. Jest poparzona.
Z budynku ewakuowano 50 lokatorów. Pożar wewnątrz mieszkania został już zlokalizowany.
Na miejscu są strażacy i policjanci. Wybuch wyrwał całą ścianę mieszkania na najwyższej kondygnacji.
Autorka/Autor: ng
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Portal Braniewo