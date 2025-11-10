Potężny wybuch i pożar w bloku. Ewakuowano mieszkańców

Eksplozja gazu i pożar mieszkania w Braniewie Źródło: Portal Braniewo

Do eksplozji gazu i pożaru doszło w poniedziałek w jednym z pięciopiętrowych bloków przy ul. Plac Strażacki w Braniewie. Chwilę przed godziną 14.00 mieszkańcy usłyszeli potężny huk.

Wybuch gazu w Braniewie Źródło: Portal Braniewo

Jak poinformował nas oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, kpt. Karol Machnowski, poszkodowana została jedna osoba. Jest poparzona.

Z budynku ewakuowano 50 lokatorów. Pożar wewnątrz mieszkania został już zlokalizowany.

Na miejscu są strażacy i policjanci. Wybuch wyrwał całą ścianę mieszkania na najwyższej kondygnacji.

Wybuch wyrwał ścianę w całym mieszkaniu Źródło: Portal Braniewo

Wybuch gazu w Braniewie Źródło: Portal Braniewo

Wybuch w bloku w Braniewie Źródło: Państwowa Straż Pożarna

