Auto po wypadku się rozpadło, zginął 27-latek. Szukają świadków

W wypadku zginął 27-latek Źródło: KPP w Bartoszycach

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi między miejscowościami Galiny i Kosy w powiecie bartoszyckim. Jak poinformowała policja, 27-letni kierujący audi na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia.

Śledztwo ma wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Czynności w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem prokuratora.

Funkcjonariusze proszą świadków wypadku o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach pod numerem telefonu 47 732 12 00.

Policja szuka świadków wypadku Źródło: KPP w Bartoszycach