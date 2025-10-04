Auto po wypadku się rozpadło, zginął 27-latek. Szukają świadków

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi między miejscowościami Galiny i Kosy w powiecie bartoszyckim. Jak poinformowała policja, 27-letni kierujący audi na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zginął na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia.
Śledztwo ma wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Czynności w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem prokuratora.
Funkcjonariusze proszą świadków wypadku o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach pod numerem telefonu 47 732 12 00.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Bartoszycach