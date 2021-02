Wyjątkowy dokument "Liverpool: Powrót mistrzów" dostępny od 22 lutego w discovery+ na Playerze!

Nowy tytuł discovery+ Originals to pełnometrażowa opowieść z pierwszej ręki o niesamowitym triumfie Liverpool F.C. w Premier League w sezonie 2019/2020. Będzie dostępny wyłącznie na discovery+ w Polsce, Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii i Indiach.

Sezon 2019/2020 porwał serca i zawładnął umysłami kibiców Liverpoolu na całym świecie. Dokument discovery+ Originals "Liverpool: Powrót mistrzów" dostępny za pośrednictwem nowej platformy streamingowej Discovery przedstawia powrót Liverpool Football Club do ligowej chwały po ponad 30 latach. W Polsce produkcja będzie dostępna na Playerze w kolekcji discovery+!

90-minutowy film dokumentalny discovery+ Originals opowiada historię fenomenalnego dla Liverpoolu sezonu 2019/2020, kiedy to zespół w mistrzowskim stylu wygrał Premier League. Dokument daje unikatowy wgląd we wzloty i upadki, które piłkarze przeżywali przez cały sezon. Pokazuje codzienność jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich z kilku perspektyw – legendarnego trenera Jurgena Kloppa, kapitana drużyny Jordana Hendersona, niesamowitego brazylijskiego bramkarza Alissona, wyśmienitego Sadio Mane, a także słynnego holenderskiego obrońcy Virgila van Dijka.

Emocje i doświadczenia

"Liverpool: Powrót mistrzów" przedstawia ekskluzywne zakulisowe materiały pozyskane z tysięcy godzin nagranych w trakcie sezonu 2019/2020. Twórcy nie tylko zajrzeli do szatni klubu, ale także pokazali emocje i doświadczenia ponad 500 milionów kibiców z całego świata, którzy razem z piłkarzami stawiali czoła pandemii COVID-19 oraz innymi wyzwaniom.

- Praca z Kloppem i klubem Liverpool F.C. była przyjemnością i niezmiernie cieszę się, że discovery+ daje mi możliwość przeniesienia tego na ekran – mówi reżyser obrazu, James Erskine, nominowany do nagrody Emmy.

Za filmem stoi zespół, który zdobył już wiele nagród, a na swoim koncie ma takie tytuły jak "One Night in Turin" oraz "Building Jerusalem". Tym razem stworzył inspirującą, a jednocześnie uniwersalną opowieść o rodzinie, sportowych wyzwaniach i budowaniu społeczności wokół wielkich marzeń. "Liverpool: Powrót mistrzów" wyróżnia intymny sposób prowadzenia narracji, połączony z dużym rozmachem produkcyjnym.

Za reżyserię filmu dokumentalnego "Liverpool: Powrót mistrzów" odpowiada nominowany do Emmy James Erskine, a za produkcję nagradzany zespół: Victoria Gregory, Adam Bullmore oraz Raimon Masllorens. . W produkcję filmu zaangażowane były firmy ALTITUDE FILM DISTRIBUTION i BRUTAL OCTOBER we współpracy z NEW BLACK FILMS oraz LIVERPOOL FC.