Głosowanie nad ustawą represyjną "najwyraźniej w poniedziałek". Karczewski: klub PiS na to się nie zgodzi

W czwartek w Senacie do godziny 21 trwała dyskusja nad nowelizacją ustaw sądowych, głos zabrali między innymi prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Posiedzenie zostanie wznowione w piątek o godzinie 9.30.

Grodzki: Dyskusja jest obszerna. Głosowanie najwyraźniej w poniedziałek

- Wygląda na to, że dyskusja jest obszerna. Przyszła ponadto jeszcze jedna opinia z ODIHR-u (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka), czyli organizacji praw człowieka, która ma siedzibie w Warszawie - powiedział dziennikarzom w Senacie po przerwaniu posiedzenia marszałek Tomasz Grodzki. Pytany, czy jego zdaniem debata nad ustawami sądowymi przekonała senatorów PiS, odpowiedział: - Liczyłbym na to. Co będzie, zobaczymy w głosowaniu - dodał.