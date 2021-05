Przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli, szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas oświadczył, że ważne jest, aby Unia Europejska nie zmieniła obecnego kursu wobec Rosji. - Jesteśmy gotowi do dialogu. Najwyższy czas, by Moskwa również do niego wróciła - powiedział.