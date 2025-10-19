Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wśród zniszczonych obiektów znajduje się rafineria ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. Na terenie przedsiębiorstwa odnotowano wybuchy i pożar.
Zakład produkuje ponad 20 rodzajów produktów, a roczny wolumen pierwotnego przetwarzania ropy naftowej wynosi około 4,9 milionów ton. Wstępnie ustalono, że uderzenie objęło instalacje pierwotnego przetwarzania ropy naftowej.
Сили оборони уразили важливі об’єкти держави-агресора У ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили...Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Sunday, October 19, 2025
Jeden z największych kompleksów gazowych w Rosji
Zaatakowany został również zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu, jeden z największych kompleksów gazowych w Rosji, zdolny do przetwarzania do 45 miliardów metrów sześciennych gazu i ponad 6 milionów ton kondensatu rocznie. Według wstępnych danych uszkodzona została jedna z instalacji do przetwarzania i oczyszczania gazu, na terenie kompleksu odnotowano wybuchy i rozległy pożar.
Ponadto siły obrony Ukrainy uderzyły w bazę materiałów paliwowo-smarowych w okupowanym przez Rosję Berdiańsku, gdzie również odnotowano wybuchy i pożar.
W Sztabie Generalnym podkreślono, że ataki te mają na celu osłabienie bazy wojskowo-przemysłowej Rosji i ograniczenie jej możliwości kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie. Stopień wyrządzonych szkód jest obecnie ustalany.
Autorka/Autor: ms/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/facebook