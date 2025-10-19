Logo strona główna
Najnowsze

Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty

Nocny atak Ukrainy na Rosję. Zniszczone dwa ważne obiekty
Rosja. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Baszkortostanie
Źródło: Reuters
Ukraińskie wojsko uderzyło w nocy z soboty na niedzielę w rafinerię ropy naftowej w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu w obwodzie orenburskim w Rosji - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wśród zniszczonych obiektów znajduje się rafineria ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. Na terenie przedsiębiorstwa odnotowano wybuchy i pożar.

Zakład produkuje ponad 20 rodzajów produktów, a roczny wolumen pierwotnego przetwarzania ropy naftowej wynosi około 4,9 milionów ton. Wstępnie ustalono, że uderzenie objęło instalacje pierwotnego przetwarzania ropy naftowej.

Jeden z największych kompleksów gazowych w Rosji

Zaatakowany został również zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu, jeden z największych kompleksów gazowych w Rosji, zdolny do przetwarzania do 45 miliardów metrów sześciennych gazu i ponad 6 milionów ton kondensatu rocznie. Według wstępnych danych uszkodzona została jedna z instalacji do przetwarzania i oczyszczania gazu, na terenie kompleksu odnotowano wybuchy i rozległy pożar.

Ponadto siły obrony Ukrainy uderzyły w bazę materiałów paliwowo-smarowych w okupowanym przez Rosję Berdiańsku, gdzie również odnotowano wybuchy i pożar.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że ataki te mają na celu osłabienie bazy wojskowo-przemysłowej Rosji i ograniczenie jej możliwości kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie. Stopień wyrządzonych szkód jest obecnie ustalany.

Autorka/Autor: ms/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/facebook

RosjaUkrainaWojna na UkrainieAtak Rosji na Ukrainę
