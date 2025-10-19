Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty

Rosja. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Baszkortostanie Źródło: Reuters

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wśród zniszczonych obiektów znajduje się rafineria ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. Na terenie przedsiębiorstwa odnotowano wybuchy i pożar.

Zakład produkuje ponad 20 rodzajów produktów, a roczny wolumen pierwotnego przetwarzania ropy naftowej wynosi około 4,9 milionów ton. Wstępnie ustalono, że uderzenie objęło instalacje pierwotnego przetwarzania ropy naftowej.

Сили оборони уразили важливі об’єкти держави-агресора У ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили... Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Sunday, October 19, 2025 Rozwiń

Jeden z największych kompleksów gazowych w Rosji

Zaatakowany został również zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu, jeden z największych kompleksów gazowych w Rosji, zdolny do przetwarzania do 45 miliardów metrów sześciennych gazu i ponad 6 milionów ton kondensatu rocznie. Według wstępnych danych uszkodzona została jedna z instalacji do przetwarzania i oczyszczania gazu, na terenie kompleksu odnotowano wybuchy i rozległy pożar.

Ponadto siły obrony Ukrainy uderzyły w bazę materiałów paliwowo-smarowych w okupowanym przez Rosję Berdiańsku, gdzie również odnotowano wybuchy i pożar.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że ataki te mają na celu osłabienie bazy wojskowo-przemysłowej Rosji i ograniczenie jej możliwości kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie. Stopień wyrządzonych szkód jest obecnie ustalany.