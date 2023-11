Obrady TK nad wnioskiem Zbigniewa Ziobry. Sprawdzają zgodność unijnych przepisów z polską konstytucją

Wniosek do Trybunały Konstytucyjnego w tej sprawie jeszcze w listopadzie 2021 roku złożył minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro , który domaga się stwierdzenia niekonstytucyjności regulacji prawa unijnego odnoszących się do tych kwestii. Złożenie wniosku nastąpiło po nałożeniu przez TSUE na Polskę dwóch kar finansowych - ws. kopalni Turów i ówczesnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Wniosek czekał na rozpatrzenie dwa lata

We wniosku do TK Ziobro zwrócił się o zbadanie zgodności z konstytucją art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim "TSUE przyjmuje, że przepis ten umożliwia nakładanie kar pieniężnych za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego". Zaskarżył także art. 39 Statutu TSUE, który upoważnia Prezesa TSUE lub sędziego tego trybunału do nałożenia na kraj członkowski środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów RP.