Najnowsze

Flotylla i obywatelskie nieposłuszeństwo? "Nie wiem, czy kiedykolwiek odpowiemy na to pytanie"

Dwie strony
Czy wyprawę flotylli do Strefy Gazy można traktować jako nieposłuszeństwo obywatelskie? Rozmawiają Tomasz Terlikowski i profesor Karolina Wigura
Źródło: TVN24
W programie "Dwie strony" w TVN24 Tomasz Terlikowski rozmawiał z Karoliną Wigurą o wyprawie flotylli z pomocą humanitarną do Strefy Gazy i o tym, czy postawę jej uczestników można określić jako obywatelskie nieposłuszeństwo. Wigura mówiła, że przeszkadza jej, że w dyskusji na ten temat są "dwie nierozmawiające ze sobą strony sporu". Terlikowski zastanawiał się, czy ta akcja nie stała się "zbyt jednoznacznym opowiedzeniem się po jednej ze stron".

W programie "Dwie strony" najważniejsze jest zderzenie poglądów i dyskusja. Tomasz Terlikowski omawia z gośćmi najgorętsze tematy, które rozpalają opinię publiczną. Co tydzień konfrontuje z nimi swoje poglądy w sprawach światopoglądowych, społecznych i politycznych. Nie ma tematów tabu, pomijanych czy lekceważonych. Kluczem do spojrzenia szerzej na zagadnienie są różnorodne opinie.

Rozmówczynią Tomasza Terlikowskiego była Karolina Wigura, socjolożka i historyczka idei z Uniwersytetu Warszawskiego, publicystka "Kultury Liberalnej".

OGLĄDAJ WSZYSTKIE ODCINKI PROGRAMU "DWIE STRONY" W TVN24+

Jednym z tematów rozmowy była postawa osób, które na początku października brały udział we flotylli, która zmierzała do Strefy Gazy z pomocą humanitarną i miała przełamać izraelską blokadę morską.

Wśród nich byli polscy obywatele - poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Była z nimi też Ewa Jasiewicz, brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia, która formalnie nie ma polskiego obywatelstwa.

"Dwie nierozmawiające ze sobą strony sporu"

Terlikowski pytał swoją rozmówczynię o to, czy postawę osób, które brały udział w tej wyprawie można określić jako obywatelskie nieposłuszeństwo.

- W dyskusji na temat tej flotylli i jej uczestników przeszkadza mi, że są tylko dwie nierozmawiające ze sobą strony sporu - powiedziała Wigura.

- Jedna strona sporu mówi: to wspaniali ludzie, oni poszli coś pokazać, jednocześnie zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że bardzo wiele osób, kiedy tylko słyszy krytykę Izraela, to bardzo chętnie słyszy: tak, nienawidzimy Żydów - mówiła dalej.

- Z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią: to kompletni cynicy, oni to robią tylko dla social mediów, to straszni ludzie, (…), a pan poseł (Sterczewski) jest po prostu osobą głęboko nieodpowiedzialną - kontynuowała.

Wigura mówiła, że jej taka dyskusja "nie odpowiada". - Bo sytuacja, w której Izrael broni się przed Hamasem wymaga czegoś więcej niż tylko powiedzenia "potępiam" albo "zachwycam się" - dodała.

"Bardzo dobre pytanie. Nie wiem czy kiedykolwiek na nie właściwie odpowiemy"

- To, że można to traktować jako pewien model nieposłuszeństwa obywatelskiego, to ja to kupuję. Zadaję tylko pytanie, czy on jest racjonalny - mówił Terlikowski. 

Zastanawiał się, "czy ta akcja nie staje się, z powodów niedopatrzenia, braków komunikacyjnych, zbyt jednoznacznym opowiedzeniem się po jednej ze stron". - I czy w gruncie rzeczy nie służy zafałszowaniu obrazu, w którym odpowiedzialny za obecną sytuację jest nie tylko Izrael? I czy to nie jest tak, że Hamas dał wszystkie narzędzia najbardziej paskudnym siłom Izraela, żeby robili to, co robią - kontynuował prowadzący.

- To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek na nie właściwie odpowiemy - odparła Wigura.

Podcast "Terlikowski. Istota rzeczy" w TVN24+

Dziennikarz i publicysta prowadzi także w TVN24+ autorski podcast "Terlikowski. Istota rzeczy".

Jego tematem są pytania fundamentalne - o wiarę i zwątpienie, o moralność i politykę, o granice wolności i odpowiedzialności. Wraz z zaproszonymi gośćmi - dziennikarzami, naukowcami, twórcami - autor konfrontuje różne perspektywy i doświadczeń.

Dodatkowo dziennikarz publikuje w TVN24+ swoje teksty

Autorka/Autor: mjz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

