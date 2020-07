Dowództwo Kosmiczne USA: rosyjski satelita nr 45915 wystrzelił "nowy obiekt"

15 lipca doszło do rosyjskiej niedestrukcyjnej próby broni antysatelitarnej umieszczonej w przestrzeni kosmicznej - poinformowało Dowództwo Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Waszyngtonu rosyjskie działania w przestrzeni kosmicznej ukazuje wrogie intencje Rosji . Do potępień dołączyła też Wielka Brytania.

W czwartkowym komunikacie Dowództwo Kosmiczne USA stwierdziło, że ma dowody na to, iż Rosja przeprowadziła niedestrukcyjną próbę broni antysatelitarnej umieszczonej w przestrzeni kosmicznej. Do testu miało dojść 15 lipca, kiedy z rosyjskiego satelity nr 45915 miał zostać wystrzelony na orbitę "nowy obiekt". Według USA takie zachowanie satelity, będące kolejnym podejrzanym manewrem maszyny, jest niezgodne z deklarowanym celem dokonywania inspekcji urządzeń w kosmosie. Waszyngton od dawna podejrzewa, że "inspekcyjne" rosyjskie satelity są w rzeczywistości satelitami mającymi służyć do niszczenia wrogich obiektów na orbicie.