Magierowski: obie strony powinny zrobić przynajmniej jeden krok do tyłu

- Jest to oczywiście sytuacja bardzo niewygodna dla mnie i wydaje mi się, że nie do końca dobrze wpływająca na funkcjonowanie w ogóle polskiej dyplomacji - ocenił ambasador. Magierowski potwierdził, że prezydent namawiał go, żeby został w Waszyngtonie, jednak postanowił wrócić do kraju. - Uznałem, że pomogę obu stronom tego sporu politycznego w osiągnięciu pewnego kompromisu. Bardzo żałuję, ubolewam nad tym, że do tego porozumienia nie doszło, bo powtórzę raz jeszcze: uważam, że źle to wpływa na funkcjonowanie naszej dyplomacji - powiedział.