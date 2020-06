Sprzedał rządowi respiratory. Wcześniej handlował z Koreą Północną

"Planowy rozwój firmy w 2018 roku to przede wszystkim kontynuacja współpracy z Koreą Północną, nawiązywanie kolejnych kontaktów handlowych, poszerzanie oferty handlowej o nowe asortymenty i nowych odbiorców" - w ten sposób 29 czerwca 2018 roku swoje plany opisywał w rocznym sprawozdaniu z działalności spółki E&K z Lublina jej prezes i główny udziałowiec Andrzej Izdebski. To ta firma w kwietniu 2020 roku podpisała z polskim Ministerstwem Zdrowia kontrakt na dostawę 1200 respiratorów o wartości 195,5 mln zł.

Współpraca z najgorszym reżimem świata

Ale najciekawsze informacje znajdujemy we wcześniejszym sprawozdaniu z działalności spółki - za rok 2017. To tam członkowie zarządu E&K: Andrzej Izdebski oraz Ewa Izdebska piszą, że będą rozwijać współpracę z Koreą Północną.

Podczas rozmowy nagranej w 2008 roku, a pokazanej w tym materiale, Izdebski chwalił się dziennikarzowi, że do Korei wysyła piwo i meble. Nie wiadomo, w jaki sposób omijał nałożone na to państwo sankcje w handlu międzynarodowym. W zamian Koreańczycy płacili mu gotówką oraz molibdenem. Molibden to bardzo rzadki pierwiastek, wykorzystywany m.in. w elektronice, ale głównie jako dodatek poprawiający wytrzymałość stali. Stosuje się go w przemyśle zbrojeniowym, np. do wzmacniania pancerzy.