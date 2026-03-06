"Wyścig słoni" widziany z okien policyjnego śmigłowca Źródło: KWP Szczecin

Policyjna akcja "AIS" zakrojona była na dużą skalę. Śmigłowiec patrolował z powietrza autostradę A6 i drogę ekspresową S3 w Zachodniopomorskiem.

Śmigłowiec policji nad zachodniopomorskimi drogami Źródło: KWP Szczecin

40 "wyścigów słoni"

Policjanci w śmigłowcu namierzali kierowców ciężarówek, którzy łamali zakaz wyprzedzania i zgłaszali takie przypadki patrolom naziemnym. Te zatrzymywały wskazanych kierowców i poddawały ich kontroli. Powietrzny patrol pozwolił funkcjonariuszom obserwować zachowania kierowców na długich odcinkach drogi, co znacząco ułatwiło ujawnianie wykroczeń. Podczas przeprowadzonej w czwartek (5 marca) akcji policjanci wypatrzyli 40 "wyścigów słoni", jak popularnie nazywa się ciężarówki, które blokują pasy ruchu podczas wzajemnego wyprzedzania.

Śmigłowiec nad trasą szybkiego ruchu Źródło: KWP Szczecin

Apel policji

Za wyprzedzanie ciężarówką grozi mandat w wysokości tysiąca złotych i do ośmiu punktów karnych. Zakaz obowiązuje kierowców ciężarówek na autostradach i drogach szybkiego ruchu z wyłącznie dwoma pasami. Policjanci apelują do kierowców o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zachowanie rozsądku na drodze. Podkreślają, że odpowiedzialna jazda ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Opracował Rafał Molenda