Niemcy chcą złagodzić obostrzenia dla zaszczepionych

- Jeśli ryzyko przeniesienia wirusa jest znacznie zmniejszone u osób w pełni zaszczepionych i wyleczonych, należy to uwzględnić w działaniach. Teraz to wdrożyliśmy - powiedziała we wtorek Christine Lambrecht. W przypadku akceptacji rozporządzenia przez Bundestag i Bundesrat, osoby zaszczepione przeciw koronawirusowi będą mogły cieszyć się z przywrócenia praw podstawowych w sferze kontaktów społecznych i swobody przemieszczania się już w najbliższy weekend.

Po wprowadzonych zmianach osoby, które zostały w pełni zaszczepione lub wyleczyły się z COVID-19, nie będą musiały mieć negatywnego testu, aby udać się na zakupy, do fryzjera czy odwiedzić atrakcje turystyczne. Będą również zwolnione z obowiązku przestrzegania nocnej godziny policyjnej i będą mogły spotykać się na osobności bez ograniczeń. Nadal jednak będą zobowiązane do noszenia maseczek ochronnych i przestrzegania zasad dystansu społecznego.

Zapewnienie specjalnych wolności zaszczepionym jest drażliwą kwestią, a niektórzy obawiają się, że może to doprowadzić do napięć społecznych w czasie, gdy nie każdy miał okazję się zaszczepić, a także utrudnić regionom egzekwowanie ograniczeń - komentuje we wtorkowej depeszy agencja Reutera. Zwolennicy zmian twierdzą jednak, że złagodzenie ograniczeń może stanowić zachętę do zaszczepienia się. Około 72 procent Niemców twierdzi, że chce się zaszczepić przeciwko COVID-19 - jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Instytut Roberta Kocha.