Tusk o kolejnych krokach w sprawie Ziobry. "Normalna praktyka. Czego oni kwilą?"

pap_20251002_082
Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24
Od kilkudziesięciu dni z kręgów PiS słyszę wręcz, że wynająłem zabójców, którzy mają Zbigniewa Ziobrę zamordować. Oni nigdy nie mieli hamulców, byli w stanie powiedzieć najohydniejsze rzeczy, bo tak naprawdę to są obrzydliwe typy - powiedział w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" premier Donald Tusk, odnosząc się do zarzutów polityków PiS po wyrażeniu zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowy areszt byłego ministra sprawiedliwości.
Kluczowe fakty:
  • Premier Donald Tusk mówił w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" m.in. o relacjach z prezydentem Karolem Nawrockim, wyborach parlamentarnych w 2027 roku, śledztwie w sprawie Zbigniewa Ziobry oraz wojnie w Ukrainie.
  • Szef rządu powiedział, że jeśli prokuratura i sąd podejmą decyzję, aby "Ziobro siedział, to będzie siedział".
  • Tusk ocenił, że Nawrocki nie podpisał nominacji dla funkcjonariuszy służb tylko dlatego, że wniosek składa rząd.

Szef rządu w wywiadzie dla "Wyborczej" mówił m.in. o decyzji prokuratury ws. zatrzymania i tymczasowego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

- Ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy, którzy naprawdę myślą o Polsce jako o swoim domu, swojej ojczyźnie, myśleli o niej jako o prawdziwej republice. W prawdziwej republice są instytucje, które zajmują się tym, co do nich należy. Jeśli prokuratura, a później sąd uznają, że Ziobro ma siedzieć, to będzie siedział. Jeśli będą musieli badać te sprawy 10 lat, to będą badali 10 lat. I politykom nic do tego. Na tym polega prawo i sprawiedliwość - mówił Tusk. Zaprzeczył też, aby minister sprawiedliwości Waldemar Żurek łamał w tej kwestii prawo. 

Tusk o zatrzymaniu i areszcie: to normalna praktyka, czego oni kwilą?

Szef rządu odnosząc się do kwestii tego, że Ziobro zmaga się z chorobą onkologiczną podkreślił, że "w Polsce każdy, również aresztowany, w razie potrzeby może liczyć na opiekę lekarską". "Polityków nie można traktować łagodniej niż innych obywateli" - dodał.

"Od kilkudziesięciu dni z kręgów PiS słyszę wręcz, że wynająłem zabójców, którzy mają Ziobrę zamordować. Oni nigdy nie mieli hamulców, byli w stanie powiedzieć najohydniejsze rzeczy, bo tak naprawdę to są obrzydliwe typy. Nie tylko kradli, łamali ludziom kariery, szkalowali, doprowadzili do tego, że chłopak - nastolatek - odebrał sobie życie. Powoli, bo powoli, prokuratura prowadząc śledztwo, zdobyła dowody, chce postawić zarzuty, wnioskuje o uchylenie immunitetu. Nikomu nie pozwalam na żadne niepraworządne szarże. To normalna praktyka, czego oni kwilą?" - zastanawiał się premier.

Ocenił, że wrażenie "jakiejś nadzwyczajnej surowości może brać się z tego, że minister Adam Bodnar był o wiele bardziej powściągliwy i stawiał raczej na zmiany systemowe, do których potrzebny był współpracujący prezydent". "Nie udało się, podpis prezydenta jest niemożliwy, więc sięgnąłem po człowieka z innym temperamentem, który będzie szedł w ramach prawa, ale krótszymi ścieżkami" - wskazał Tusk.

Tusk o Nawrockim: celowo i świadomie dewastuje tę przestrzeń

Tusk komentował w "GW" napięte relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.

"Mam wrażenie bliskie pewności, że prezydent Nawrocki nie jest zainteresowany żadnymi relacjami ze mną. Ostatnie tygodnie potwierdzają to dość dobitnie. Mówię o tym, ponieważ jako premier mam bardzo wiele obowiązków, które czasami wymagają współpracy z prezydentem. Natomiast prezydent nie ma praktycznie żadnych obowiązków wymuszających współpracę z rządem. Więc dobrze, niech relacje polityczne pozostaną tam, gdzie są, w bardzo odległych miejscach, natomiast zależy mi na dobrej współpracy z prezydentem jako urzędem" - powiedział premier.

Jak dodał, Nawrocki "celowo i świadomie dewastuje nawet tę przestrzeń", ale - jak zaznaczył Tusk - to nie on na tym traci, tylko państwo. Premier jako przykład podał wręczane 11 listopada nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy służb specjalnych. W piątek Tusk poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zablokował ponad 100 nominacji oficerskich w ABW i SKW. Od tego czasu Pałac Prezydencki i KPRM wymieniają się wzajemnymi oskarżeniami w mediach społecznościowych.

"Nawrocki odmówił podpisu pod nominacjami na pierwszy stopień oficerski. Tylko dlatego, że wnioski zgłasza rząd. Ci młodzi ludzie mają po dwadzieścia parę lat, uczyli się, chcą służyć Ojczyźnie. W Święto Niepodległości z winy prezydenta nie dostaną nominacji" - mówił.

Premier ocenił też, że największym przegranym ostatnich wyborów prezydenckich nie jest Rafał Trzaskowski, ale lider PiS Jarosław Kaczyński.

"Prezydent Nawrocki z oczywistych względów jest bardziej perspektywiczny niż Jarek. Nie chodzi mi tylko o wiek, choć biologia ma znaczenie, ale o polityczny kalendarz. Przed Nawrockim jest pięć lat. Jak na polską politykę, to szmat czasu. A największym problemem Kaczyńskiego jest fakt, że (Grzegorz) Braun i Sławomir Mentzen ewidentnie krążą wokół Nawrockiego i traktują go jako ewentualnego lidera - czy może lepiej patrona - takiej większej prawicowej całości" - mówił Tusk w wywiadzie.

Zdaniem premiera, prezydentura w Polsce dawno przestała być żyrandolowa, ponieważ - jak mówił - "paradoksalnie - najsłabszy prezydent w naszej najnowszej historii, Andrzej Duda, poprzez różne dziwne układy i targi z PiS, otrzymał ustawowo dodatkowe kompetencje".

"To, plus różne interpretacje konstytucji i ustaw wynikających z wieloletniej praktyki, daje prezydentowi realną możliwość psucia, wpływania, blokowania. Niestety, Karol Nawrocki już zaczął z tego bardzo obficie korzystać, wiedząc, że nie ponosi odpowiedzialności za codzienne rządzenie - czyli za decyzje, które czasami budzą niechęć ludzi. Ma więc strategicznie bardzo wygodną pozycję" - powiedział szef rządu.

pc

Lodówki, garnki, patelnie. Ziobryści i "ich" Fundusz

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: "Gazeta Wyborcza", PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Donald Tuskkancelaria premieraZbigniew ZiobroPrawo i SprawiedliwośćFundusz Sprawiedliwości
