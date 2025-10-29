Bachantka Zdrowitka budziła kontrowersje, przed szpitalem już jej nie ma. "To wypracowany kompromis"

Pomnik bachantki przed Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze budzi kontrowersje Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN

W Zielonej Górze od lat w różnych częściach miasta pojawiają się bachusiki i bachantki, czyli figurki nawiązujące do winiarskich tradycji. Na początku października przed Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze stanęła Zdrowitka, która otrzymała atrybuty pielęgniarek: czepek i strzykawkę.

- Niech wygląda jak taka wojowniczka typu Lara Croft, tylko nie z giwerą, a ze strzykawką. I po prostu niech będzie taka fajna, ładna, piękna kobieta. I niech będzie trochę sexy, jak większość moich bachantek, co widać w mojej pracowni - przekonywał w "Faktach" TVN rzeźbiarz Artur Wochniak, autor postaci Zdrowitki.

Rzeźba bachantki Zdrowitki przed Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze Źródło: Fakty TVN

Gdy rzeźbę uroczyście odsłonięto, zaczęła budzić kontrowersje, szczególnie wśród pielęgniarek. - Prosimy, ba, żądamy w sumie zlikwidowania tego - mówiła Elżbieta Baliszewska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze. - Jeżeli na wejściu do szpitala stoi taka rzeźba, która symbolizuje pielęgniarkę właśnie w takim stroju, to czego pacjenci mają się spodziewać na oddziałach? - pytała.

- Rzeźba mi się nie podoba. Jest bardzo taka frywolna, seksistowska, paskudna - powiedziała z kolei Marzena Żołądziejewska, rzeczniczka odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.

Przeprowadzka

We wtorek (28 października) szpitala poinformował, że bachantka co prawda nie stoi już przed głównym wejściem do lecznicy, ale wbrew pozorom nie zniknęła zupełnie.

"Po rozmowach z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze, związkami zawodowymi oraz przeprowadzonej ankiecie wśród pracowników, Zarząd Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze podjął decyzję o przeniesieniu rzeźby bachantki Zdrowitki w bardziej neutralne miejsce - na skwer w pobliżu tężni" - przekazała w oświadczeniu rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.

"To wypracowany kompromis, zaakceptowany zarówno przez OIPiP, jak i związki zawodowe, który szanuje różne opinie i pozwala zamknąć spór, by skupić się na tym, co najważniejsze - pracy na rzecz pacjentów" - czytamy w komunikacie.

